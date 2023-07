Condizionatore a soli 50 centesimi: come crearlo a casa e dire addio al caldo

Scopriamo come creare questo marchingegno piuttosto economico e che garantisce il risultato in un breve lasso di tempo. Tutto quel che c’è da sapere in merito

Il condizionatore è uno strumento tanto utile quanto dispendioso. Sia al momento dell’acquisto e relativa installazione, sia per il dispendio energetico che comporta in questa fase non rappresenta una spesa di poco conto. In più bisogna aggiungere anche l’impatto ambientale che non è affatto da sottovalutare.

Per questo esistono delle alternative di gran lunga meno onerose, come ad esempio il ventilatore. Ma se invece si desidera avere qualcosa di molto simile ad un condizionatore? In pochissimo tempo infatti si può creare direttamente a casa un’apparecchiatura che funziona alla stregua dei più rinomati strumenti sopracitati.

Cosa occorre per realizzare il condizionatore low-cost

Servono pochissimi materiali che hanno un costo di circa 0,50 centesimi di euro. Davvero irrisorio se rapportato all’utilità che ha. Si possono trovare tranquillamente in casa visto che sono cose che in linea di massima non servono più. Andando nello specifico servono un contenitore in plastica con coperchio, un rotolo di cartoncino di quelli che rimangono una volta finita la carta igienica, tre pezzi di tubo, un taglierino, un pennarello, un tubetto di colla, un tubo flessibile, un nastro isolante, una bottiglia di plastica e un paio di forbici.

Una volta messo insieme tutto l’occorrente è necessario disegnare 3 cerchi sul contenitore di plastica con il rotolo della carta igienica e ritagliare i cerchi con il taglierino in modo tale che restino vuoti. Una volta ricavati i tre buchi bisogna infilare il primo pezzo di tubo in uno dei buchi e sigillare i bordi con la colla. Poi, si deve fare esattamente la stessa cosa con gli altri due pezzi di tubo, sempre avendo cura di chiudere bene i bordi.

Arrivati a questo punto va preso il tubo flessibile e poggiata l’estremità in un punto opposto a dove sono stati inseriti i tubi precedenti. Vanno quindi tracciati i disegni del diametro con il pennarello e con il taglierino togliere la parte in plastica intera. All’estremità del tubo flessibile va arrotolato del nastro isolante e inserito nel buco che si è appena ottenuto. Il passaggio seguente prevede il sigillo dei bordi con la colla per evitare fuoriuscite d’aria.

Ma non è finita qui. Va infatti presa un bottiglia di plastica vuota e tagliata a metà. Va rifinita bene con le forbici la parte con il tappo. Si devono poi praticare due fori opposti con un punteruolo e poi si deve togliere il tappo e avvitare l’imboccatura al flessibile dalla parte rimasta libera. Gli ultimi accorgimenti prevedono la sigillatura con il nastro isolante per evitare che possano staccarsi e con una striscia in plastica va agganciata la bottiglia al ventilatore infilandola nei due buchi praticati in precedenza. A questo punto il condizionatore fai da te è pronto per l’utilizzo. Provare per credere.