Gli oggetti da non dimenticare mai quando si va in campeggio: per una vacanza senza stress

Ci sono circa una decina di oggetti che non si possono lasciare a casa per nessun motivo quando si va in campeggio. Quali sono e perché sono così importanti

Il campeggio non è un’attività che lascia spazio all’improvvisazione. Prima di partire è fondamentale pianificare tutto nei minimi dettagli in modo tale che una volta arrivati sul posto si abbiano tutte le attrezzature che potrebbero rivelarsi utili.

D’altronde ci si immerge nella natura più incontaminata tra tramonti stellati e cieli mozzafiato ragion per cui è normale essere equipaggiati e preparati. In virtù di ciò è bene stilare una lista di ciò che serve assolutamente quando si intraprendono avventure di questo genere.

Quali oggetti bisogna sempre portare con sé quando si va a “campeggiare”

Ovviamente non si può prescindere da una tenda. Si tratta della “casa” in cui si soggiorna per qualche giorno e che protegge le persone dalle intemperie e dagli insetti. La qualità in questo caso non può essere tralasciata così come lo spazio. Inoltre deve essere spaziosa e facile da montare.

Un bene complementare alla tenda è il sacco a pelo. Dormire all’aperto anche nei periodi estivi non è come dormire in casa. Soprattutto ad alta quota di sera le temperature scendono e quindi è necessario coprirsi. Per godere del massimo della comodità è importante avere anche un materasso gonfiabile su cui poggiarsi.

Questi sono gli oggetti base a cui però vanno affiancati altri come la borsa per doccia solare, la torcia elettrica, un kit da cucina, un fornellino a gas (altrimenti si rischia di dover digiunare o fare affidamento solo su cibi in scatola) e una borraccia. Naturalmente seppur si facciano sempre tutti gli scongiuri del caso è meglio mettere in conto anche possibili complicazioni. Quindi è sempre bene munirsi di un kit pronto soccorso.

Per sentirsi sicuri su tutto si possono portare anche un’amaca da campeggio, un telo di copertura, un coltello multiuso, delle corde e una mini lavatrice da viaggio. Alcuni questi attrezzi sono chiaramente un di più, ma per chi proprio non vuole fare a meno di niente, questo è tutto ciò che serve. Non resta che scegliere il posto dove andare. In giro per l’Italia e per l’Europa le opportunità fioccano. Seguendo le regole dettato dal Comune di riferimento si può godere di un piacevole soggiorno wild che è totalmente diverso da quelli tradizionali a cui le persone sono abituate. Per chi è cultore del genere è qualcosa di sublime.