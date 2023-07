Cosa fare in casa prima di andare in vacanza? Attenzione, seguite la check list

Finalmente vacanze ma non fatevi prendere troppo dall’entusiasmo dimenticando di lasciare la casa in sicurezza, ecco la check list da seguire prima di partire.

Le vacanze sono un momento di relax e svago, ma prima di partire c’è una lista di cose da fare per assicurarsi che la vostra casa sia sicura e pronta ad accogliervi al vostro ritorno. Scopri subito le azioni fondamentali da seguire prima di partire per un viaggio.

Check list casa in sicurezza, le cose da fare prima di partire

Proprio come piloti di un aereo svolgete queste azioni e poi, prima di uscire, fare la check list controllando di non aver saltato nemmeno un singolo passaggio. Solo così facendo potrete rilassarvi in spiaggia o in montagna con la certezza di trovare la vostra casa proprio come l’avete lasciata.

Ecco le cose da fare e controllare:

Sicurezza delle porte e finestre. Prima di partire, assicuratevi che tutte le porte e finestre siano chiuse e ben controllate. Potete anche considerare l’installazione di sistemi di sicurezza aggiuntivi come le serrature di sicurezza o le telecamere di monitoraggio.

Spegnere gli elettrodomestici. Prima di partire, assicuratevi di spegnere tutti gli elettrodomestici non essenziali, come il televisore e il forno. Ciò contribuirà a ridurre il consumo di energia e il rischio di incendi accidentali.

Scollegare le prese. Staccate tutte le spine dagli apparecchi elettronici e gli elettrodomestici. Questo vi eviterà problemi in caso di picchi di tensione o cortocircuiti durante la vostra assenza.

Pianificare la gestione della posta. Chiedete a un vicino o a un amico di fiducia di raccogliere la vostra posta periodicamente oppure attivate un servizio di sospensione temporanea della consegna. Una cassetta della posta piena è un segno sicuro di assenza.

Assicurarsi che le piante siano curate. Se avete piante in casa, assicuratevi che qualcuno le innaffi regolarmente durante la vostra assenza. Potete anche considerare l’acquisto di sistemi di irrigazione automatica per le piante che richiedono più cure.

Verificare il sistema di allarme. Se avete un sistema di allarme installato nella vostra casa, assicuratevi che sia funzionante prima di partire. Informate anche la compagnia di sicurezza delle vostre date di assenza e fornite loro un contatto di emergenza nel caso in cui scatti l’allarme.

Chiudere i rubinetti dell’acqua. Prima di partire, assicuratevi di chiudere i rubinetti dell’acqua per evitare qualsiasi perdita o allagamento durante la vostra assenza. Questo include anche il rubinetto principale dell’acqua, se possibile.

Controllare le prenotazioni e i documenti. Prima di partire, assicuratevi di aver controllato e confermato le vostre prenotazioni di viaggio, inclusi i voli, l’hotel o la casa vacanze. Assicuratevi inoltre di avere con voi tutti i documenti necessari come il passaporto, la carta d’identità e i biglietti.

Seguendo queste otto raccomandazioni, potrete lasciare la vostra casa con la tranquillità di sapere che è adeguatamente protetta e pronta ad accogliervi al vostro ritorno. Potrete godervi le vostre vacanze sapendo che avete fatto tutto il necessario per garantire la sicurezza e la cura della vostra abitazione. Buon viaggio!