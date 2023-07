Case Green, tanti italiani “obbligati” a ristrutturare: la spesa sarà elevatissima

Entro il 2030 tutti gli edifici adibiti ad uso residenziale dovranno avere una classe energetica E ragion per cui saranno necessari ingenti lavori di ristrutturazione

Ormai ci siamo. La svolta Green è dietro l’angolo. Dallo scorso marzo il Parlamento europeo ha dato il suo assenso a quella che può essere tranquillamente ribattezzata come Direttiva Case Green. Stando a quanto previsto dalla Direttiva europea entro il 2030 tutti gli edifici che hanno una natura residenziale dovranno essere almeno in classe energetica E.

Lo step successivo invece è arrivare quanto meno in classe D entro il 2033. Qualora ciò non avvenga non sarà più possibile rivendere l’immobile non adeguato ai nuovi standard. Detto in parole povere ristrutturare gli edifici non in regola è una sorta di obbligo mascherato. Ma a quale prezzo è possibile ciò?

Case Green: quali sono i costi previsti per la transizione ecologica

Al termine dell’estate la Direttiva diventerà certezza. Quindi ciò sta a significare che due terzi del patrimonio immobiliare italiano dovrà essere sottoposto a una ristrutturazione in chiave energetica. Chi è proprietario di uno o più immobili datati sicuramente non sta vivendo serenamente questa fase visto che la spesa si preannuncia ingente.

In Italia gli edifici residenziali non a norma con gli standard dettati dall’UE sono oltre 9 milioni, ovvero il 70% dei 12 milioni di edifici complessivamente presenti nel nostro paese. Nel conto bisogna mettere diverse voci come il cambio degli infissi, l’installazione di una caldaia più moderna e l’aggiunta di termostati intelligenti.

Stando all’ultimo rapporto di Enea per un piccolo appartamento il passaggio di categoria energetica dovrebbe costare minimo 10.000 euro. Se invece l’appartamento è di circa 10 metri quadri la spesa salirebbe fino a 20.000 euro. Ciò però è possibile solo nel caso in cui l’immobile si trovasse in una zona periferica.

Chi ha una casa nel centro storico deve prepararsi ad affrontare una spesa davvero dispendiosa. Con 50.000 euro si rischia di non farcela, il che la dice lunga su come questi adeguamenti richiedano davvero delle risorse elevate. Ancor peggio per le ville, ma si presuppone che chi la fortuna di averle di certo non ha grossi problemi economici. Con 100.000 euro si può fare un avanzamento di ben due classi.

E un condominio quanto richiede? Tanto verrebbe da dire. Considerando le varie cose sopracitate si devono mettere in preventivo oltre 600.000 euro. L’aspetto rassicurante in questo caso è che si vanno ad unire le forze dei vari condomini per poter raggiungere questo ambizioso traguardo.