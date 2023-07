Btp Valore, è stato un buon investimento? Scopri quanto varrebbe se lo liquidassi oggi

Il valore dei titoli di Stato: i nuovi Btp valore al centro dell’attenzione. Quanto valgono attualmente?

Durante lo scorso mese sono andati a ruba i cosiddetti Btp Valore, esauriti in pochissimo tempo. Essi fanno parte dell’ampia varietà di titoli azionari di stato che permettono a piccoli e grandi investitori di utilizzare i propri risparmi per ottenere un buon guadagno senza rischiare molto.

Difatti il senso dei buoni di stato è proprio quello di garantire a chi investe acquistandoli di avere un buon rendimento sul lungo periodo senza andare incontro ad alto rischio, poiché, come da definizione, è lo stato a garantire per essi. Per tali ragioni essi sono sempre stati una fonte di investimento molto appetibile, soprattutto per chi non ha necessità di ottenere guadagni immediati e altissimi, poiché è proprio nell’attesa che essi maturano interessi più alti e convenienti.

Da pochissimo sono stati lanciati i Btp Valore, che hanno immediatamente suscitato l’interesse di tantissimi piccoli investitori. A oggi ci si chiede quale sia il loro effettivo valore.

Qual è il calcolo da fare per capire che rendimento hanno oggi

Volendo vendere i Btp oggi, dopo un mese dal loro acquisto, che valore avrebbero essi allo stato attuale? Innanzitutto liquidarli oggi vorrebbe dire indirizzarsi verso una vendita sul mercato secondario, l’unico sul quale attualmente si potrebbero vendere i BTP Valore. Ciò vuol dire che l’acquirente può essere solo un altro investitore, per cui all’esterno di questo circuito i Btp attualmente non possono essere venduti.

Per comprendere quali siano le condizioni di vendita bisogna analizzare la scheda informativa del titolo più i parametri della quotazione attuale. Il calcolo del valore del buono di stato in questione può essere effettuato anche in maniera autonoma dalla singola persona.

Volendo liquidare oggi stesso un Btp Valore che ha scadenza 31/12/2023 si dovrebbe considerare un rendimento effettivo lordo di 3,59%. Essendo trascorso solo un mese dalla sua emissione il conteggio della liquidazione di almeno 10.000 investiti sul Btp Valore oggi corrisponde a circa 42 euro. Sicuramente non un dato incoraggiante, ma prematuro poiché questi titoli garantiscono sul lungo periodo un guadagno migliore.

Come comportarsi

Il consiglio chiaramente è quello di attendere a liquidare i propri buoni del tesoro, in quanto essi hanno la garanzia dello stato e basterà pazientare solo alcuni mesi per ottenere già risultati migliori.