Guidare in costume da mare: si può fare? In pochi lo sanno e rischiano | Non solo multa

Quali errori non bisogna fare in auto durante la stagione estiva. Alcune cattive abitudini possono mettere a rischio la nostra sicurezza alla guida

L’estate è la stagione che più di ogni altra fa aumentare la voglia di andare al mare. Non tutti però hanno la fortuna di averlo a due passi, ragion per cui è bene prendere le chiavi e accendere la propria auto per arrivare dritto alla meta.

Ciò però non significa che non bisogna attenersi alle classiche regole di guida e a tal proposito è bene tenere a mente alcuni importanti dettami che possono aiutare e non poco a condurre il proprio veicolo in tutta sicurezza anche durante la fase più calda dell’anno.

Guidare in estate: la condotta da assumere

Partendo dalle basi, il tipico abbigliamento da mare non è adatto per la guida. Le ciabatte ad esempio causano la perdita di sensibilità dei pedali e possono incastrarsi impedendo di avere la giusta reazione ad un imprevisto. In diversi paesi europei tra cui l’Italia, guidare in ciabatte o scalzi non è vietato da nessuna regola, ma può essere comunque oggetto di sanzione per limitazione di libertà di movimento in caso d’incidente.

Meglio avvalersi di calzature ergonomiche e aderenti al piede. Al contempo guidare in costume o senza indumenti superiori (secondo la Fondazione del Commissariato Europeo dell’automobile è un’abitudine del 25% degli automobilisti) può essere causa di bruciature dovuta al contatto della cintura di sicurezza con la pelle.

Per quanto concerne l’idratazione è fondamentale quando il termometro raggiunge dei picchi elevati e si decide di mettersi alla guida. Uno studio congiunto dell’Università di Loughborough (Regno Unito) e l’European Hydration Institute ha appurato che la mancanza di una corretta idratazione alla guida provoca gli stessi effetti sul conducente di 8 bicchieri di vino.

Inoltre, avvalersi di sistemi ausilio come il rilevatore di stanchezza può essere determinante in questi casi. Potendo analizzare il comportamento del conducente può raccomandare una sosta che mai quanto in questi casi può essere più che mai rigenerativa. Per quanto concerne le posture, guidare con il gomito appoggiato al finestrino resta sempre e comunque sconsigliato. Oltre che per la sicurezza (bisogna sempre avere entrambe le mani sul volante) è importante anche per gli agenti atmosferici. Tenere il braccio fuori tutto il tempo con il sole intenso di questo periodo può essere causa di ustioni di non poco conto. Meglio tenerlo all’interno anche perché in caso di controllo scatta la multa.