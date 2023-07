Attenti al bancomat e alla carta di credito: ti svuotano il conto, per strada

I malintenzionati con un trucchetto piuttosto subdolo possono svuotare le carte delle persone a loro insaputa. Ecco come funziona questa tecnica a dir poco spaventosa

Il progresso tecnologico per quanto sia stato benevolo sotto tanti punti di vista è stato anche deleterio per altri. Infatti i criminali li hanno iniziato a sfruttare tutte queste innovazione per portare a termine i loro loschi piani. Uno degli ultimi in ordine di tempo mette in serio pericolo i risparmi che le persone hanno sulle proprie carte e bancomat.

Chi credeva con la lenta e graduale abolizione del contante si potevano dormire sonni più tranquilli a quanto pare si sbagliava di grosso. Infatti al passo coi tempi queste persone hanno escogitato dei pian per certi versi ancor più diabolici per appropriarsi del denaro altrui. La cosa grave in questo caso è che le persone nemmeno si rendono conto di ciò che gli accade.

Carte e bancomat e prosciugati in pochi secondi: è tutta colpa del Pos

Il tanto comodo contactless viene infatti sfruttato dai truffatori per rubare al prossimo. Basta andare in giro con un Pos (oggi ce ne sono diversi che non necessitano di autorizzazione bancaria) ed il gioco è fatto. Digitando una cifra inferiore a 30 euro e avvicinandosi alle persone in mezzo alla folla si possono fare vere e proprie razzia.

Fino alla soglia sopracitata non è infatti richiesto il Pin ragione per cui si va a colpo sicuro. Lo stesso procedimento può avvenire anche con gli smartphone che ormai vengono sempre più associati alle proprie carte di pagamento. Un vero e proprio incubo che sta assumendo una connotazione ancor più grave.

Diversi ladri si stanno dotando di particolari strumenti in grado di riconoscere in maniera autonoma le carte con cui si trovano in contatto. In questo modo riescono ad estorcere i dati sensibili del malcapitato di turno riuscendo così a fare acquisti a sua insaputa. Dunque una cosa ancor più grave che consente a queste persone di poter fare realmente i propri comodi fino a prosciugare la carta o il bancomat.

Per questo il consiglio migliore è quello di utilizzare supporti in plastica (o materiale di altro tipo) in modo da isolare le vostre carte contactless e scongiurare questo genere di pericoli. Una tristissima realtà con cui è bene imparare a fare i conti così da potersi far trovare pronti e tutelare i propri possedimenti guadagnati con sudore e sacrifici lavorativi.