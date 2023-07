Caldo, anche l’auto è a rischio: le regole da seguire per prevenire danni importanti

Cosa bisogna fare per tutelare la propria macchina nella fase più calda dell’anno. Diverse componenti infatti possono subire danni importanti durante l’estate

Il caldo arriva per tutti. Persone, animali e anche cose. Al contrario di quanto si pensa in quest’ultimo caso le conseguenze possono essere decisamente ingenti e quindi è sempre meglio prendere tutte le precauzioni possibili.

Ad esempio l’automobile è piuttosto sensibile alle alte temperature, ragion per cui è necessario approfondire quali parti sono più a rischio e cosa si deve fare per poter evitare il peggio. A tal proposito ci sono delle vere e proprie regole da seguire che possono fare la differenza per quanto concerne la manutenzione del veicolo.

Tutte le regole più importanti per proteggere la macchina dall’afa estiva

La prima cosa da fare è controllare il livello dei liquidi. Si parte dall’olio lubrificante e dal liquido refrigerante. I motori infatti non gradiscono il caldo torrido. Questi due accorgimenti sicuramente possono aiutare a tenerli sempre in perfetta efficienza. Per quanto concerne invece l’aria condizionata all’interno dell’abitacolo, non c’è bisogno di metterla più bassa possibile.

È sufficiente impostarla a 21°. In questo modo ci si rinfresca e non si mette sotto sforzo l’impianto. In questo modo si evitano anche i raffreddori e i dolori causati dai rinomati “colpi d’aria”. Sostituire il filtro che probabilmente in questa fase è ricco dei pollini di primavera può essere una scelta più che saggia.

Nel momento in cui si cerca il parcheggio è bene prediligere i posti all’ombra per evitare che l’abitacolo diventi rovente. Inoltre le parti in plastica e in gomma potrebbero addirittura rompersi se eccessivamente esposte ai raggi solari. Stesso dicasi per la vernice. Dunque per l’assunto che prevenire è meglio che curare, munirsi di un parasole da mettere sul parabrezza è più che consigliato. Una spesa di pochi euro consentirà di dormire sonni tranquilli sotto questo punto di vista.

Lavare spesso l’auto nel corso dell’estate non è da psicosi, bensì è un atto da compiere a più riprese per il bene del proprio veicolo. Che sia fai da te o all’autolavaggio non fa differenza, l’importante è che ciò avvenga con una certa frequenza. Un passo propedeutico può essere una bella mano di cera sulla carrozzeria. Si tratta di un’operazione low cost che nel lungo periodo regala i propri frutti. Vetri, batterie e gomme devono essere sempre tenuti sotto osservazione in estate. Anche il minimo cenno di usura può essere deleterio quando l’esposizione al sole è duratura.