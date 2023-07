Se hai una Postepay è il tuo giorno fortunato: super offerta e rendimento mensile

Chi possiede una Postepay in questa fase può beneficiare di un’offerta irrinunciabile oltre che di un regalo a fine mese. Ecco tutti i dettagli della proposta

Le persone che negli anni hanno deciso di sottoscrivere una Postepay sono sempre più numerose. Si tratta della prepagata più nota in Italia che consente inoltre di avere tutta una serie di servizi importanti. Al passo coi tempi la si può gestire direttamente dall’applicazione sul proprio smartphone.

Quelle più all’avanguardia tra cui l’Evolution dispone anche di Iban per l’accredito di stipendi e bonifici. Chi ne ha già una a prescindere dalla tipologia deve assolutamente sapere una grandissima novità in merito.

Postepay: in cosa consiste la nuova promozione

Infatti si può godere ogni mese di regali e promozioni delle quali non si riesce più a fare a meno. Andiamo a scoprire tutti i dettagli di questa ghiotta opportunità. Nello specifico chi è alla ricerca di una nuova offerta mobile per cercare di risparmiare a fine mese (e avere un’alta connettività) può optare per Connect Back 200.

La promo è stata pensata per unire la carta prepagata a questo servizio di telefonia mobile. A soli 10 euro al mese è possibile avere minuti ed SMS illimitati oltre che 200 Giga di traffico dati in 4G. Il tutto si può attivare gratuitamente attraverso l’app PostePay. Recandosi presso l’ufficio postale invece il costo di attivazione senza portabilità è di 15 euro mentre se si mantiene il proprio numero non ha costi.

Ma il pezzo forte è il cashback mensile. In base a quanti Giga si usano al mese si può ottenere uno sconto che va da 1 a 4 euro. L’importo viene accreditato direttamente sulla Postepay Evolution con opzione Connect. Per fare en plein si possono avere delle cuffie wireless in omaggio. Questo però solo a patto che si attiva l’offerta nel lasso di tempo compreso tra il 5 giugno e il 10 agosto 2023.

L’attivazione della Sim invece deve essere fatta entro il 10 settembre 2023. A quel punto si riceve una notifica via e-mail o SMS con tutte le informazioni utili. Dunque, in un solo colpo si possono avere una comoda carta prepagata (anche con conto bancario) da utilizzare per compiere un’infinità di azioni e una promo telefonica decisamente conveniente. Soprattutto per chi in questa fase ha problemi con il proprio gestore può essere utile conoscere informazioni simili in modo tale da poter decidere se effettuare o meno il passaggio di compagnia. Della serie tentar non nuoce, in particolar modo in questa fase in cui il mercato telefonico è ricco di proposte.