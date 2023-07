Legge 104: quali compagnie fanno risparmiare il 30% sull’assicurazione auto

Quali sono le compagnie da scegliere per ottenere un risparmio del 30% sulle polizze assicurative dedicate ai beneficiari della Legge 104. Tutto quello che bisogna sapere

La legge 104 consente a chi ne beneficia di avere molteplici agevolazioni sia per quanto concerne il lavoro, sia per quel che riguarda i servizi. Per quanto concerne invece la polizza auto la situazione è un po’ differente, ma facendo un’accurata ricerca è possibile usufruire di alcune opportunità di un certo rilievo.

Infatti sono previsti degli sconti sull’assicurazione. A differenza del bollo auto non c’è alcuna esenzione. Al contempo però si può risparmiare tanto, addirittura fino al 30% se si decide di sottoscriverla con alcune specifiche compagnie che hanno in serbo delle promozioni per chi rientra nella Legge 104.

Le compagnie che fanno risparmiare il 30% sull’assicurazione auto alle persone disabili

Lo sconto viene concesso solo a patto che la compagnia assicurativa abbia stabilito una convenzione con l’Associazione Nazionale Disabili Italiani (ANDI). Quindi è bene subito essere chiari: lo sconto non viene fatto da parte di tutti. Quelle che applicano fino al 30% in meno su ogni singola polizza sono invece Allianz, Cattolica e UnipolSai.

Tutte e tre vantano la suddetta convenzione e ognuna decide quale agevolazione applicare. Allianz ad esempio ha dato vita alla garanzia Assistenza per coloro che possiedono una vettura che sia adatta per la guida di un disabile e che sia pensata anche per il trasporto di un cittadino con legge 104.

Cattolica risponde con uno sconto su RC Auto e Kasko pari al 15% e può arrivare al 30% per assicurazione furto e incendio. Anche questa compagnia offre la clausola di assistenza che viene garantita in caso di gomme forate o si necessiti di aiuto per montare le catene da neve obbligatorie.

Lo sconto assicurazione auto di UnipolSai per chi rientra nella Legge 104 è pari al 30%. Assicura i veicoli contro furti, incendi e infortuni al conducente. Inoltre per chi è socio ANDI c’è la possibilità di fruire del 6% sull’RC Auto e del 15% su tutte le altre tipologie di assicurazioni accessorie.

Per forza di cosa questa possibilità sarà concessa a chi rispetta determinati requisiti. Con la Legge 104 lo sconto assicurazione auto è concesso innanzitutto sui veicoli acquistati mediante le agevolazioni previste dalla normativa. Devono inoltre essere di proprietà del soggetto disabile ma in alcuni casi vale anche per il possesso di un convivente o di un caregiver. Questo però dipende dalla compagnia che si sceglie. In ogni caso l’assicurazione viene intestata al titolare di 104 anche se sprovvisto di patente di guida.