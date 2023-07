Invalidità civile al 75%: tra le agevolazioni c’è anche l’esenzione bollo auto | Perché devi richiederlo

Le agevolazioni fiscali riservate agli invalidi: il bollo auto rientra tra queste?

Avere una certificazione di invalidità civile ci permette di beneficiare di un’indennità di pensione che viene comminata al nostro grado di invalidità, ma ci dà anche la possibilità di accedere a numerose agevolazioni fiscali. Tra le varie esenzioni ci si è chiesti a lungo se vi fosse possibilità di un risparmio nell’ambito dei pagamenti e della gestione del proprio veicolo.

Il bollo auto è una tassa che viene pagata da tutti gli automobilisti una volta all’anno, in quanto si tratta di un tributo che grava su tutti le vetture e i motoveicoli che sono immatricolati nella nazione italiana. Vi sono sicuramente alcuni casi di esenzione, come accade ad esempio per i veicoli da collezione o esposizione, ma anche per i veicoli green, che vengono così premiati per il loro impatto poco inquinante.

Non è stato ben chiarito finora però se le categorie che beneficiano di un’invalidità civile forte, ovvero con un riconoscimento di almeno il 75% possano essere esonerate dal pagamento.

In quali condizioni è possibile essere esentati dal pagamento del bollo

A quanto pare non esiste una correlazione diretta tra la percentuale di invalidità civile e il pagamento del bollo auto. Pertanto la prima risposta alla domanda sembrerebbe essere no: non è prevista esenzione per gli invalidi civili al 75%. Tuttavia vi sono alcuni particolari casi che possono essere presi in analisi e che danno la possibilità di non pagare il bollo auto. Si tratta però di alcune eccezioni e non di una regola generale che riguarda tutti.

Nello specifico pare sia necessario che oltre all’invalidità di cui sopra sia accertata una delle seguenti condizioni:

pluri-amputazioni ;

; cecità o sordità assoluta ;

o ; handicap psichici di tale gravità da aver visto riconosciuta l’ indennità di accompagnamento ;

di tale gravità da aver visto riconosciuta l’ ; disabilità gravi che si rifanno all’art. 3 co. 3 della Legge 104/1992 ;

; ridotte capacità motorie fino alla necessità di dotarsi di una patente speciale.

Per accedere a questo tipo di esenzione non vi sono automatismi, ma è necessario presentare una domanda.

I documenti da presentare per beneficiare delle esenzioni

Per presentare correttamente la domanda bisognerà innanzitutto compilare la modulistica apposita e poi allegare ad essa tutti i documenti che accertano le invalidità e le ridotte capacità psichiche o motorie. Per cui se si è dotati di una patente speciale o di un certificato di accompagnamento, essi andranno allegati alla domanda da presentare.