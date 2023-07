I migliori consigli per vendere l’oro usato: cosa bisogna fare per evitare inconvenienti (e truffe)

Seguendo alcune regole fondamentali si può vendere l’oro usato in tutta sicurezza. Come guadagnare di più grazie ai pezzi che si hanno a disposizione nella propria collezione

Vendere dell’oro usato può essere una buona fonte di guadagno extra. Soprattutto in questa fase caratterizzata da rincari ed inflazione, avere qualche soldo in più in tasca può fare tutta la differenza del mondo. Bisogna però prestare attenzione per ottenere realmente ciò che spetta realmente ed evitare di svendere i propri possedimenti.

In questa sede andremo ad analizzare quali sono i fattori che consentono di ottenere una valutazione congrua e sicura in modo tale da potersi tutelare da possibili truffe o da eventuali valutazioni spropositate fatte a priori. Magari ci si reca in un punto adibito all’acquisto dell’oro pensando di avere tra le mani un vero e proprio tesoro, ma poi si scopre che così non è.

Come vendere l’oro usato: tutti le precauzioni da prendere tassativamente

In virtù di ciò la prima cosa da fare è sottoporre l’oro alla valutazione di un esperto del settore come un orafo o un gioielliere. Queste figure hanno l’esperienza e le competenze necessarie per determinare il carato esatto e il peso dell’oro. Quindi, è sempre meglio fare una ricerca preliminare prima di cimentarsi nella vendita vera e propria.

Il passo successivo è trovare un acquirente affidabile e sicuro. Una scelta che può fare una grandissima differenza al fine del raggiungimento dell’obiettivo. Per vendere bene infatti è sempre bene affidarsi a gioiellieri con una certa esperienza. Una buona pratica è verificare se il negozio di “Compro oro” della propria zona è iscritto all’albo degli operatori professionali in oro e preziosi presso la Banca d’Italia.

Verificare sempre il peso è tassativo. Prima di andare in negozio sarebbe opportuno effettuare una pesatura approssimativa a casa propria. Si può fare con una bilancia da cucina digitale. Chiaramente le eventuali pietre preziose o parti metalliche presenti nei gioielli non contribuiscono al peso dell’oro effettivo.

Attenzione ai pagamenti. Ai sensi del Decreto Legislativo 92/2017, l’uso del contante è limitato ad importi inferiori a 500 euro. Oltre tale soglie è preferibile farsi pagare con mezzi tracciabili. Per effetto ciò è meglio diffidare di coloro che propongono pagamenti in contanti al di sopra della cifra sopracitata. Al di sopra dei 499 euro è tassativo il bonifico bancario. In alternativa banno bene anche la moneta elettronica o il trasferimento postale. Le sanzioni per i trasgressori vanno da un minimo di 1.000 euro fino ad un massimo di 10.000 euro.