Potresti non pagare più il canone Rai: controlla subito se fai parte di queste categorie

Per alcune categorie di persone è possibile richiedere l’esenzione dal pagamento del canone Rai: ecco a chi spetta e come ottenere l’esonero integrale.

Il canone RAI consiste in un’imposta di circa 90 euro a carico di chiunque sia titolare di un’utenza elettrica residenziale. Chiunque abbia un apparecchio televisivo è tenuto a pagarla una volta all’anno.

Si tratta di un canone che serve a sostenere il servizio pubblico radiotelevisivo nazionale. Dal 2016 questa imposta deve essere corrisposta anche dai residenti all’estero devono pagare il canone se detengono un’abitazione in Italia dove è presente un apparecchio televisivo.

Ci sono soggetti esenti dal pagamento del canone Rai? Sì, ci sono dei casi in cui è possibile richiedere l’esonero integrale del pagamento di questa imposta, a condizione che si rispettino alcuni requisiti.

Prima di tutto l’esonero spetta a chi dichiara di non possedere all’interno della propria abitazione, alcun televisore o apparecchio in grado di ricevere un segnale televisivo tra quelli identificati dalla nota ministeriale del 22 febbraio 2012.

Pagamento del canone Rai: le categorie che sono esentate

Sono esenti dal pagamento del canone Rai anche gli anziani con più di 75 anni con un reddito inferiore a 8.000 euro, i militari delle Forze Armate Italiane, gli ospedali militari, le Case del soldato e le Sale convegno dei militari delle Forze armate, i militari di cittadinanza straniera appartenenti alle Forze Nato, gli agenti diplomatici e consolari, i rivenditori e negozi in cui vengono riparate TV. Chi non possiede un televisore effettua la richiesta di esenzione deve essere compilata ed inviata attraverso un modello che specifica la non detenzione dell’apparecchio televisivo.

La dichiarazione sostitutiva ha validità annuale e va presentato direttamente dal contribuente o dall’erede tramite l’applicazione web sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate accedendo tramite SPID, CIE o CNS o gli intermediari abilitati.

Modulo per richiedere l’esonero dal pagamento del canone: come e quando presentarlo

In tutti i casi in cui non è possibile l’invio telematico, il modello, al quale va allegato un valido documento di riconoscimento, può essere inviato, tramite raccomandata senza busta, all’indirizzo: Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio Canone TV – Casella postale 22 – 10121 Torino.

Affinché sia valido, il modulo di non detenzione deve partire dal 1° gennaio di un dato anno di riferimento e presentato dal 1° luglio dell’anno precedente ed entro il 31 gennaio dello stesso anno di riferimento. La richiesta presentata dal 1° febbraio ed entro il 30 giugno di un dato anno di riferimento ha effetto sul canone dovuto per il semestre luglio-dicembre del medesimo anno.