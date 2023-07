La partenza si avvicina ma soffri di aerofobia? Ecco i nostri consigli per superarla

Rimedi per l’aerofobia: la paura di volare può essere combattuta. Basta seguire alcuni consigli

Spostarsi da una città all’altra per lavoro o per motivi turistici può avvenire molto facilmente servendosi del traffico aereo. Volare è difatti uno dei metodi più utilizzati negli ultimi anni, soprattutto per chi organizza le proprie vacanze, anche perché gli spostamenti sono veloci e si può arrivare quasi ovunque in pochissime ore.

Molti però non riescono a ben sopportare il volo e spesso evitano proprio di scegliere questa modalità di viaggio. C’è chi ne soffre perché volare gli provoca nausea e capogiri, ma anche chi ne ha proprio una paura irrazionale. L’aerofobia è una paura molto comune che riguarda tante persone. Questo timore può bloccare fino a provocare delle vere e proprie crisi d’ansia.

Ciononostante, se si guardano le statistiche sugli incidenti aerei appare evidente che questo timore è qualcosa di inconscio e non si basa su un effettivo pericolo imminente. Pertanto si può provare a combattere la paura di volare con un approccio propositivo, seguendo alcuni consigli che possono migliorare la visione del volo.

Le 10 strategie da adottare per volare sereni

Ecco 10 semplici trucchi da mettere in pratica per affrontare meglio un viaggio in aereo e sconfiggere la paura di volare. Di seguito quello che possiamo fare:

informarsi sul funzionamento degli aerei – un buon approccio è quello di conoscere la meccanica dell’aereo e comprendere come funziona e cosa sono le turbonze. Con la conoscenza si può ridurre la paura. arrivare in anticipo in aeroporto – in questo modo ci si può prendere il proprio tempo e affrontare la situazione con calma un passo alla volta. rilassarsi e distrarsi – per scacciare lo stress e l’ansia si può optare per una playlist rilassante o ci si può portare un libro che ci fa compagnia. fidarsi dell’equipaggio – i membri del team sono persone preparate e specializzate. Prenderne consapevolezza ci aiuta ad affrontare meglio il viaggio. osservare e lasciarsi tranquillizzare dal personale di volo – per qualsiasi dubbio o timore hostess e steward sono lì a rassicurarci e darci spiegazioni. respirare in caso di turbolenza – le turbolenze sono degli episodi normali e per nulla gravi. Si consiglia di restare tranquilli, respirare a fondo e cercare di sedersi al centro tra le ali dell’aereo, così da subire meno lo sbalzo. imparare le tecniche di rilassamento – trattenere il respiro, inspirare a fondo ed espirare sono i modi migliori per rilassarsi durante il volo. evitare i posti vicino al finestrino – essere seduti vicino al finestrino ci spinge a guardare fuori e questo in volo potrebbe provocare ansia. evitare gli eccessi di alcol e cibo – bere troppo o mangiare troppo può offuscare i nostri sensi e favorire la sensazione di nausea durante il volo. frequentare un corso – esistono molti corsi ad hoc per combattere la paura di volare, che potrebbero decisamente migliorare la nostra esperienza.

Consigli finali

Si consiglia di restare in ogni caso sempre calmi e non lasciarsi prendere dal panico. La respirazione e il supporto del personale di volo ci permetteranno di vivere il nostro volo con calma.