Lavoro: azienda cerca operatori di logistica, basta la terza media

La capitale italiana, Roma, si apre a nuove opportunità nel settore della logistica, cercando operatori logistici con licenza media, chi può candidarsi.

Questa è un’occasione unica per coloro che desiderano intraprendere una carriera in un ambiente dinamico e in continua evoluzione. Il Centro per l’Impiego di Testaccio ha annunciato recentemente la selezione di 30 operatori logistici per conto dell’azienda Go Volt Srl, una realtà che si occupa di servizi logistici e intermediari dei trasporti.

I compiti principali di questi operatori logistici saranno il carico e lo scarico dei veicoli e delle batterie sui furgoni. Saranno anche responsabili del rintracciamento e del recupero di veicoli smarriti o danneggiati, utilizzando i mezzi stessi. Inoltre, dovranno posizionare strategicamente la flotta sul territorio, seguendo le indicazioni dell’azienda.

Per poter accedere a questa opportunità di lavoro, è necessario soddisfare i seguenti requisiti:

Le domande inviate saranno sottoposte ad attento esame da parte dello staff dei Servizi per l’Impiego di Roma Testaccio. I curricula preselezionati saranno poi inviati all’azienda Go Volt Srl, con un massimo di tre candidati per ogni posizione disponibile. Nel caso in cui ci sia un’elevata quantità di candidature, l’ordine cronologico di arrivo delle domande diventerà un fattore determinante per la selezione dei candidati, a parità di requisiti.

I candidati che superano le prime selezioni possono iniziare a prestare la loro opera in azienda a chiamata per i primi 30 giorni. Proseguiranno poi con un full time per massimo 3 mesi. Il lavoro richiederà disponibilità a turni, inclusi quelli diurni, notturni e festivi. L’azienda permette ai dipendenti di crescere professionalmente aumentando il livello di capacità e responsabilità di settore conquistando ruoli lavorativi superiori come lo Street manager e il City manager.

Se l’offerta di lavoro ti interessa ricorda di inviare la tua candidatura entro e non oltre il 30 settembre 2023. Invia la domanda a questo indirizzo email: preselezioneutenti.portafuturo@regione.lazio.it. Prima di inviare il file con la documentazione ricorda di registrarlo con il tuo nome e cognome e la posizione lavorativa a cui ambisci. Solo seguendo le indicazioni è possibile accedere alla selezione aziendale.