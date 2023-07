Anticipo Tfr-Tfs, ottime notizie per i dipendenti statali: sta per cambiare tutto

Importanti novità in arrivo per il pagamento del Tfr-Tfs ai lavoratori statali: ecco come cambieranno le cose in questo e nei prossimi mesi.

Per velocizzare il pagamento delle liquidazioni di Tfr-Tfs ai dipendenti pubblici il governo ha deciso di intavolare una trattativa con le banche.

Si tratterebbe di confermare il meccanismo di pagamento attuale che vede le banche anticipare il Tfs, senza costi per gli interessati e con interessi a carico dello Stato.

Attraverso questa soluzione è possibile rendere gratuiti i prestiti ai dipendenti statali che chiedono alle banche convenzionate l’anticipo del Tfr-Tfs.

La Corte Costituzionale ha sottolineato come il pagamento posticipato del Tfs-Tfr si pone in contrasto con i principi costituzionali della giusta retribuzione, che deve essere ‘tempestiva e adeguata’.

Pagamento del trattamento di fine rapporto ai dipendenti statali: tempi di erogazione attuali

Il pagamento del Trattamento di fine rapporto non può essere dilazionato in anni perché danneggia il lavoratore: è necessario che sia corrisposto al massimo in qualche mese. Attualmente i tempi di pagamento del Tfr-Tfs agli statali cambiano a seconda del motivo di cessazione del rapporto di lavoro. Si va dai 12 mesi per la cessazione del rapporto di lavoro dovuta al raggiungimento dei requisiti per andare in pensione ai 2 mesi per la cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni volontarie.

I tempi di erogazione del Tfs variano anche in base all’importo da liquidare: il pagamento può avvenire in un’unica soluzione, se l’importo è pari o inferiore a 50 mila euro; in due rate annuali per un importo compreso tra 50 mila euro e inferiore 100mila euro e se l’importo lordo complessivo è superiore a 50.000 euro e inferiore a 100.000 euro; in tre rate annuali, se l’importo da liquidare è pari o superiore a 100mila euro.

Nuove proposte di detassazione su Tfr-Tfs: cosa sta valutando il Governo

Sarebbero, dunque, da revisionare i tempi di liquidazione di Tfr-Tfs agli statali ma anche la revisione della tassazione sul Trattamento. Per quanto riguarda questo aspetto si sta valutando la detassazione sia dell’anticipo del Tfr-Tfs e sia della liquidazione complessiva del trattamento riducendola al 15%, si parla anche della possibilità di detassazione del Tfr-Tfs solo sull’intero importo complessivo e non anche sull’anticipo.

Non è tutto: al vaglio ci sono anche la detassazione su Tfr-Tfs solo nel caso in cui si decida di investire nei fondi pensione, ma anche la riduzione della tassazione su Tfr-Tfs secondo il quoziente familiare. In questo caso le tasse sarebbero ridotte in base alle diverse condizioni familiari.