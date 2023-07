La nuova funzione di Whatsapp stupisce tutti: ecco con chi puoi messaggiare ora

Whatsapp introduce nuove funzionalità: ecco cosa possono fare gli utenti che usano l’app di messaggistica istantanea più amata.

Nessuno può fare a meno di Whatsapp: con milioni di utenti in tutto il mondo, questa app di messagistica si conferma la più utilizzata quotidianamente e ciclicamente vengono aggiunte delle novità.

Quando si pensa a Whatsapp si pensa prima di tutto ad un modo per comunicare con i propri contatti attraverso i numeri che abbiamo salvato nella nostra rubrica o quelli che possiedono il nostro contatto telefonico.

Ma ci sono tante altre possibilità connesse all’utilizzo di questa app, che propone continue novità per rispondere alle esigenze crescenti dei tanti utenti: dopo aver implementato le novità che riguardano i nomi utenti e la condivisione schermo, WhatsApp presenta una nuova opzione.

Negli ultimi giorni si sta parlando della possibilità di utilizzare Whatsapp per messaggiare con gli sconosciuti, una possibilità che sarebbe garantita ed estesa sia a chi possiede dispositivi Android che a chi utilizza un telefono con sistema iOS.

Parlare con i contatti non presenti in rubrica: il nuovo aggiornamento di Whatsapp

Grazie alla nuova possibilità presente su Whatsapp gli utenti possono cercare e trovare anche dei contatti che non sono salvati in rubrica. Basterà digitare il numero di telefono e rintracciare l’utente associato, con il quale si potrà dare via ad una conversazione in chat. La ricerca del contatto sconosciuto, che non è presente tra i propri contatti, si avvia in modo automatico nel momento in cui si inserisce il numero all’interno del campo di ricerca.

Si tratta di un servizio offerto dall’app di messaggistica molto utile per poter comunicare con le persone che non si conoscono, ma che risulta necessario contattare per motivi legati al lavoro o allo studio. Dobbiamo parlare con qualcuno in modo rapido e non necessitiamo di salvare il relativo contatto in rubrica? Da oggi è possibile con la possibilità di aprire una chat rapida con la persona in questione attraverso Whatsapp.

Numeri sconosciuti su Whatsapp: per chi è disponibile la nuova funzione

Questa opzione metterebbe in discussione, però, il concetto di tutela della privacy. Un aspetto da considerare nel caso non si desideri che il proprio numero personale finisca nelle mani di chiunque e che consenta a tutti di contattarci a discapito della nostra volontà.

Whatsapp, però, consente in ogni momento di bloccare la possibilità di interagire con un determinato contatto permettendo a tutti di proteggersi da conversazioni indesiderate. Il noto servizio di messaggistica istantanea sta distribuendo automaticamente la novità sia su Android che su iOS: per poterla utilizzare sarà necessario aggiornare l’app.