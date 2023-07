Monete rare, la 50 lire che nessuno voleva oggi vale un patrimonio: cercala ovunque

Le banconote e le monete del vecchio conio sono, attualmente, molto ricercate sul mercato collezionistico. Tant’è che alcuni esemplari possono letteralmente far lievitare il conto in banca.

Negli ultimi anni, i collezionisti e gli appassionati di numismatica hanno focalizzato molto l’attenzione sulle banconote e monete delle vecchie Lire, tant’è che alcuni esemplari hanno raggiunto quotazioni molto interessanti.

Tra le monete maggiormente ricercate, la 50 lire Vulcano II anche conosciuta come cinquanta lire mini, un esemplare grosso poco più di 16 millimetri, che oggi vale diverse migliaia di euro. Come sempre, ci teniamo a precisare che non tutti le cinquanta lire piccole ricevono la stessa valutazione numismatica, ma il loro valore dipende molto da due imprescindibili fattori. Ad incidere notevolmente sul valore della monete, anzitutto, la rarità. I collezionisti e gli appassionati del genere sono disposti a pagare cifre da capogiro solo in presenza di monete rare e difficilmente reperibili in giro. Normalmente, una moneta è rara quando è stata realizzata in pochissimi numeri di esemplari o quando è stata ritirata dalla circolazione a causa di errori di conio.

Influenza il valore di una moneta anche il suo stato di conservazione. Una monete mal tenuta, che presenta graffi o segni di usura, sebbene rara, potrebbe avere un valore davvero poco soddisfacente. Viceversa, un esemplare in condizioni Fior di Conio potrebbe rappresentare un tesoretto. Detto ciò, andiamo al sodo e scopriamo quanto vale la cinquanta lire mini.

Cinquanta lire mini: quanto vale

La 50 lire Vulcano II arriva tra le mani degli italiani nel 1990, sostituendo la 50 lire Vulcano dopo quasi quarant’anni di onorato servizio. La cinquanta lire mini ha le stesse sembianze della 50 lire Vulcano ma con dimensioni ridotte. La moneta non riscosse il successo sperato e fu rimpiazzata, solo cinque anni dopo, dalla 50 lire “Turrita”, l’ultima versione della moneta prima della comparsa dell’euro.

Ad essere particolarmente ambita dai collezionisti e dagli appassionati di monete rare e di valore è l’esemplare che presenta difetti di conio, in buona sostanza uno tra i pezzi realizzati tra il 1990 ed il 1991. Normalmente, si possono trovare queste monete in vendita, sui migliori siti di aste online, ad un prezzo che va dai 30 ai 50 euro. Tuttavia, in presenza di una cinquanta lire mini in condizioni Fior di Conio, la cifra schizza alle stelle.

In questo caso, infatti, si potrebbe arrivare a sfiorare i 10 mila euro. Un bel gruzzoletto davvero per una monetina che pesa poco meno di tre grammi!