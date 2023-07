Pensione di invalidità, quando spetta la quattordicesima mensilità? Risponde la Legge

I titolari di pensione di invalidità hanno diritto al riconoscimento della quattordicesima mensilità? Vediamo cosa prevede la Legge in Italia.

La pensione di invalidità è il trattamento assistenziale, erogato mensilmente dall’INPS, ai soggetto che, a causa di particolari condizioni fisiche, presentano riduzioni delle capacità lavorative. Per poter accedere alla pensione di invalidità civile, è necessario che la patologia rientri tra quelle previste dalla legge.

Nello specifico, possono accedere al sostegno economico: i mutilati e gli invalidi civili totali e parziali che abbiano compiuto 18 anni, i ciechi civili assoluti e i sordomuti che abbiano compiuto 18 anni, a patto che, abbiano una percentuale di invalidità compresa tra il 74 e il 100% e rispettino un determinato requisito reddituale. Per l’anno 2023 il limite di reddito annuo da rispettare è pari a 17.920 euro. La prestazione, che per quest’anno ha un importo mensile pari a 313,91 euro, viene riconosciuta fino al raggiungimento dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia, da allora si trasforma automaticamente in assegno sociale sostitutivo.

Ma tornando al focus dell’articolo, vediamo se per legge, chi prende la pensione di invalidità ha diritto alla quattordicesima mensilità.

Pensione di invalidità: quando spetta la quattordicesima

Come molti sanno, la quattordicesima è un importo aggiuntivo erogato alle condizioni previste dalla legge, ma sebbene si tratti di un aiuto molto importante per i pensionati, non tutti ne hanno diritto. Ad esempio, chi percepisce la pensione di invalidità, non ha diritto al riconoscimento della quattordicesima mensilità. Il motivo è presto detto! La pensione di invalidità è una prestazione di tipo assistenziale, per cui prevede l’erogazione di sole tredici mensilità.

La quattordicesima spetta, invece, agli invalidi civili titolari di Assegno ordinario di invalidità e di pensione di inabilità (oltre che ai titolari di pensione ai superstiti) che soddisfano i requisiti richiesti dalla legge. Ovvero, aver compiuto 64 anni nell’anno precedente all’erogazione e avere un reddito non superiore a 10.992,93 euro per ricevere la misura piena, oppure fino a 14.657,24 euro con importo ridotto. In questo caso, l’INPS predispone automaticamente il pagamento, in base ai redditi dell’anno precedente e quelli dichiarati con il Modello RED o 730, senza la necessità di presentare alcuna domanda. Gli importi riconosciuti a titolo di quattordicesima mensilità variano in base al reddito e, normalmente, vengono pagati a luglio, a partire dal primo giorno bancabile del mese.

Ricordiamo, infine, che per chi compie 64 anni a partire dal 1 agosto, l’accredito della quattordicesima arriverà soltanto a dicembre 2023.