L’isola più piccola d’Italia dalla natura incontaminata che nessuno conosce: dove si trova

Ha un mare cristallino e dei paesaggi mozzafiato. Essendo poco pubblicizzata non è molto frequentata. Scopriamo dove si trova questo spettacolare lembo di terra

L’Italia è ricca di paradisi inesplorati e tutti da scoprire. Spesso però si vira verso mete più commerciali o si opta per l’estero per cercare di risparmiare. Un meccanismo che soprattutto in estate va per la maggiore visto che i prezzi in alta stagione in molte località schizzano alle stelle.

Al contempo con un po’ di lungimiranza si possono visitare dei luoghi non troppo cari e che non hanno nulla da invidiare a quelli che godono di una certa fama. Anzi, si possono scoprire delle vere e proprie perle mai contemplate in precedenza.

Alla scoperta della perla toscana Giannutri: che tipo di spettacolo naturale offre

Una di queste è la splendida isola toscana di Giannutri (provincia di Grosseto) che si trova a poche miglia dalla più celebre Isola del Giglio. Ha una strana forma a mezzaluna e può vantare due peculiarità: è tra le isole più piccole d’Italia ed è una tra le meno cosciute. Dettagli che fanno la differenza, in positivo chiaramente.

Una combinazione che fa si che non ci siano orde di turisti. D’altronde non è facilissimo raggiungerla e spesso è offuscata dalla notorietà dell’Isola d’Elba e dalle altre isole toscane. Ad onor del vero però non è l’isola più piccola della zona. Ci sarebbe Ortigia che che così vicino alla costa tanto da non avere lo stesso aspetto selvatico di questo caratteristico isolotto.

Anche in giro per l’Italia ce ne sono di più piccole, come l’isola di Budelli in Sardegna che però è sicuramente più conosciuta a livello turistico. Vanta appena 27 abitanti. Per il resto il posto è visitato pochissime volte ed esclusivamente in estate. Il paesino in cui vivono i residenti si chiama “Spalmatoio-Ischiaiola”.

Passando alla natura, Giannutri oltre ad un mare spettacolare offre pinete, scogliere e un’antica villa romana di cui ci sono ancora i capitelli e una grande scalinata che si infila tra la macchia mediterranea. Risalta così tanto rispetto al bosco e al mare tanto da sembrare lo scenario di un set cinematografico. Ad ogni modo meriterebbe una maggiore considerazione viste le numerose bellezze del territorio. Ma in fin dei conti è proprio questo fascino nascosto che la rende ancor più attraente ai turisti che hanno voglia di uscire dagli schemi e lasciarsi andare ad esperienze differenti.