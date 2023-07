Nuovo garante per le persone con disabilità: tutte le novità del provvedimento

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità. Qual è l’utilità di questo nuovo organismo

Novità importante per quanto concerne il sostegno alle persone disabili. Il Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema di decreto legislativo che in attuazione della legge 227/2021 istituisce il Garante nazionale dei diritti delle persone affette da disabilità. Si tratta di un organismo indipendente che mira a promuovere e tutelare i diritti e contrastarne la discriminazione.

La misura rientra nelle riforme del PNRR (Missione 5, Componente 2) nell’ambito della legge quadro per le disabilità. Andiamo a vedere i dettagli in merito e soprattutto le mansioni del nuovo organo appena istituito.

Nuovo Garante per la disabilità: quali funzioni svolge

Il Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità promuove e vigila sul rispetto dei diritti e delle norme sancite dalla Convenzione Onu, dagli accordi internazionali, dalla Costituzione, dalle legge e dalle altre fonti subordinate in materia. Ha poi il compito di contrastare i fenomeni di discriminazione diretta e indiretta o di molestie in ragione della condizione di disabilità.

Deve raccogliere le segnalazioni da parte delle persone disabili, da chi le rappresenta, dai familiari o dalle associazioni che li tutelano e richiedere alle amministrazioni ai concessionari di pubblici servizi di fornire informazioni o documenti necessari all’esercizio delle funzioni di competenza.

Ma non è tutto. Svolge anche le verifiche a seguito di segnalazioni in merito a presunti episodi di discriminazione e visita le strutture che erogano servizi pubblici essenziali. Nel corso di queste attività svolgono dei colloqui con le persone alle prese con disabilità di vario genere o con chi può fornire informazioni rilevanti.

Tra i loro compiti c’è anche quello di formulare raccomandazioni e pareri alle amministrazioni e ai concessionari pubblici sollecitando o proponendo interventi, misure o accomodamenti ragionevoli e volti a superare le criticità che si riscontrano di volta in volta. Chiaramente il Garante per la disabilità deve promuovere campagne di sensibilizzazione e comunicazione, progetti e azioni positive. Questo va fatto in particolar modo nelle istituzioni scolastiche in collaborazione con le amministrazioni che hanno una certa autorità in materia.

Per qualsiasi altra info non resta che consultare il decreto, ma in linea di massima quanto riportato è piuttosto esaustivo e ricalca in toto quella che è la funzione di questo strumento creato ad hoc per chi deve convivere con problematiche invalidanti. Un passo significativo in un paese che deve essere sempre più accorto alle loro esigenze.