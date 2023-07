Gratta e vinci: si possono davvero riconoscere quelli vincenti? Tutto quel che c’è da sapere

Esiste un modo per riconoscere i Gratta e Vinci fortunati? Vediamo quali sono le soluzioni che propone il web a tal proposito

Il popolo italiano è da sempre avvezzo al gioco. Che sia il Superenalotto o il Gratta e Vinci l’importante è avere la possibilità di una vincita concreta. Soprattutto in questa fase abbastanza ardua da un punto di vista economico sono tante le persone che sperano nel colpo di fortuna in grado di cambiare la loro vita.

Focalizzandoci sui “Gratta e Vinci” in tanti si chiedono se tra i vari tagliandi in vendita c’è un modo sicuro per riconoscere quelli vincenti. D’altronde il web è ricco di notizie o presunte tali su questa tematica. Ma saranno vere? Andiamo ad analizzare questa situazione dal marcato interesse comune.

Gratta e vinci: si possono riconoscere i biglietti vincenti? La risposta al “dilemma”

Una prima corrente di pensiero è quello secondo cui i tagliandi vincenti sotto cui si celano vincite sostanziose mostrano delle piccole macchie o delle imperfezioni. Una sorta di difetto di stampa che in realtà servirebbe a contrassegnare i biglietti vincenti. Inoltre, accanto al numero seriale del biglietto potrebbero esserci delle crocette nere.

Prima di andare avanti è bene precisare subito che si tratta di una vera e propria bufala. Non c’è nessuna controprova che appuri ciò. Nemmeno l’Agenzia delle dogane e dei Monopoli, ovvero l’ente che ha il dovere di garantire la trasparenza del gioco d’azzardo ha confermato questa “teoria”.

Stessa risposta per quanto concerne i “trucchi matematici”. Per capire se un “Gratta e Vinci” è vincente o meno l’unica soluzione possibile è grattarlo e sperare che la dea bendata sia dalla propria parte. Purtroppo però tante persone sperperano i loro risparmi per tentare il grande colpo avvalendosi di questi sistemi che circolano in rete.

Nulla di più sbagliato. Il gioco va vissuto come tale e non come una potenziale fonte di guadagno. Lasciarsi andare all’acquisto di qualche “Gratta e Vinci” in maniera sporadica è un conto, farlo “come mestiere” è un altro. Non bisogna mai lasciarsi sopraffare dalla ludopatia. Oltre a perdere i propri soldi si compromette anche la propria salute mentale.

Tornando alle bufale sui sistemi vincenti, anche quella secondo cui i tagliandi che hanno un numero seriale compreso tra 001 o 031 è assolutamente da inserire nel novero. Bisogna rassegnarsi, la fortuna va e viene e non è detto che arrivi mai a determinati livelli. Sono in pochi a poter beneficiare di vincite clamorose nell’arco della propria esistenza.