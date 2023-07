Inflazione e rincari, gli italiani non rinunciano al ristorante: i numeri dei primi mesi del 2023

La gente nonostante il periodo poco propizio si concede comunque qualche pranzo o cena al ristorante. Vediamo i dati dei primi quattro mesi del 2023

Andare a mangiare al ristorante è un lusso di cui gli italiani non riescono a fare a meno. Nonostante come è lecito che sia i ristoranti hanno aumentato i prezzi di diverse pietanze, molte persone proprio non vogliono saperne di rinunciarci. Ciò ha portato addirittura ad una crescita dei consumi del settore.

Come riporta il Gambero Rosso nel periodo ricompreso tra gennaio e aprile in base ai dati dell’Osservatorio Ristorazione di Confimprese-Jakala il saldo è addirittura del +17,9%. Poco importa che a causa dei rincari delle materie prime e delle bollette di gas e luce sedersi al tavolo di un locale e farsi portare bevande e piatti di proprio gradimento sia più oneroso. L’importante è lasciarsi andare a quello che è a tutti gli effetti un vero e proprio momento di piacere.

La rinascita della ristorazione nel 2023: i motivi che hanno portato ad un trend positivo

Secondo il noto mensile gourmet questo andamento positivo, soprattutto a cena, è dovuto ad un senso di rivalsa dopo gli anni del Covid. La gente dopo il lungo periodo di limitazioni vuole recuperare il tempo perduto facendo tutte quelle esperienze che sono state proibite a fasi alterne per circa due anni.

A ciò va aggiunto l’aumento dell’offerta con ristoranti sempre più variegati e adatti per tutti i gusti. Tra cucine vegane, straniere, street food e e monotematiche c’è tanto tra cui poter scegliere, il che invoglia a maggior ragione. Da non trascurare nemmeno l’effetto turisti. Con il ritorno dei visitatori da tutto il mondo, testimoniato dai dati Istat secondo cui c’è stato un incremento del 45,5% solo nei primi due mesi dell’anno, è più che logico che i ristoranti siano tornati a lavorare a ritmi importanti.

Il Gambero Rosso attribuisce la rinascita anche all’apertura di catene importanti nelle grandi città come Pret A Manager o EL&N (acronimo di eat, live and nourish) a Milano o Starbucks a Roma. Insomma, tutti fattori che messi insieme stanno spingendo sempre di più le persone a recarsi al ristorante. D’altronde la voglia di libertà alle volte può portare a dei cambiamenti decisamente significativi, un po’ come sta accadendo in questo momento. Una buona notizia per il comparto ristorativo che nella fase cruciale delle chiusure anti covid era stato sicuramente tra i più penalizzati. Fortunatamente è tornato il sereno dopo una lunga tempesta.