Ammalarsi in vacanza? Non è sfortuna, bisogna stare attenti: lo dice la scienza

Ammalarsi durante le vacanze? Tutta una questione di let-down: ecco di cosa si tratta e come combattere questo effetto.

Capita spesso di imprecare contro la sfortuna quando qualcosa rovina il nostro momento di relax: abbiamo aspettato tanto quel fine settimana libero o quelle vacanze per poi ammalarci senza una reale spiegazione.

Sembra esserci, però, una spiegazione scientifica a quello che, apparentemente, sembra solo un caso di sfortunata coincidenza.

L’effetto let-down, noto anche come la malattia del tempo libero, è un fenomeno che si verifica quando ci ammaliamo durante le vacanze o i fine settimana.

A parlarne sono diversi studi che concordano sulla possibilità di contrastare questo fenomeno assumendo delle buone abitudini quotidiane.

Effetto let-down: quando la malattia in vacanza non è solo una sfortunata coincidenza

Secondo Marc Shoen, psicologo e docente presso la Facoltà di Medicina Geffen dell’UCLA, l’effetto let-down è una condizione comune in cui ci si può sentire male o ammalarsi dopo eventi stressanti come un periodo di intenso lavoro o studio. Questo può accadere anche dopo eventi positivi, come un matrimonio o una competizione sportiva.

Durante i periodi di stress, il nostro corpo produce alti livelli degli ormoni cortisolo e adrenalina. Questi ormoni aiutano a mobilitare le energie e a potenziare il sistema immunitario per far fronte allo stress. Tuttavia, quando lo stress si placa improvvisamente, il nostro sistema immunitario abbassa le difese, rendendoci più suscettibili a virus e batteri.

Come Evitare l’Effetto Let-Down: le buone abitudini di una vita sana e con poco stress

Per evitare l’effetto let-down, il dottor Schoen suggerisce di de-stressarsi progressivamente, mantenendo la mente o il corpo attivi. Questo può essere fatto attraverso l’esercizio fisico, come una corsetta quotidiana, una camminata veloce di 20 minuti, o salire e scendere 3 rampe di scale. Anche le attività mentali, come i cruciverba o i giochi matematici, possono essere utili.

Un’altra strategia efficace è la pratica di esercizi di respirazione. Rallentare consapevolmente il nostro respiro e respirare attraverso l’addome può ridurre la frequenza cardiaca e la pressione sanguigna, e rallentare le onde cerebrali. Infine, è importante introdurre nella routine giornaliera attività de-stressanti come camminate nel verde e al sole, ascolto di musica rilassante, sonno regolare e tempo per sé e i propri hobby. In conclusione, l’effetto let-down non è un semplice caso di sfortuna, ma un fenomeno legato al nostro sistema immunitario e alla nostra risposta allo stress. Fortunatamente, con una gestione attenta dello stress e l’adozione di abitudini salutari, possiamo ridurre la probabilità di ammalarci durante le nostre tanto attese vacanze.