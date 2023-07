Lavori che puoi fare con la patente B: questo è molto richiesto!

Tra le mansioni che è possibile ricoprire grazie al possesso della patente B c’è un lavoro molto importante: ecco quale.

Chi è in cerca di lavoro potrebbe unire l’utile al dilettevole grazie e scegliere un’occupazione che rappresenta anche un importante aiuto per il prossimo.

Tra i lavori a cui ci si può candidare essendo in possesso della patente di tipo B c’è quello di autista per le persone disabili.

Per svolgere questa mansione bisogna essere dotati anche di molta pazienza e di una buona dose di entusiasmo che sia in grado di portare il buonumore alle persone in difficoltà.

L’autista per persone disabili è chiamato a guidare i mezzi adatti per poter trasportare ove necessario le persone che presentano difficoltà psichiche o fisiche di vario tipo.

Autista per persone disabili: requisiti e retribuzione media mensile

A disciplinare questo genere di lavoro ci pensa la normativa vigente nel nostro Paese. Per poter diventare autista di una persona disabile bisogna essere maggiorenni, avere due anni di esperienza alla guida con la patente B e non avere precedenti di problemi alla guida. Bisogna, inoltre, possedere il certificato da soccorritore e aver svolto attività simili in modo continuativo per minimo 5 anni.

Parlando della retribuzione, invece, questa si attesta intorno ad una media di 1.050 euro netti mensili, ma può arrivare anche a cifre molto più elevate.

Autista di mezzi di emergenza: cosa bisogna fare per trovare occupazione in questo settore

Per lavorare con i disabili come autista risulta utile possedere la licenza di trasporto persone: questa si definisce come il “documento capace di attestare la competenza del conducente nel poter utilizzare un tipo di mezzo progettato al trasporto dei passeggeri, il quale ha una capacità superiore al numero di 9 posti, escludendo l’autista”.

A disciplinare questa circostanza è il Decreto Legislativo n.285 del 30 aprile 1992. Con la patente B si potranno trasportare soltanto 9 persone e in questo numero deve essere compreso il conducente. Chiunque desideri superate questa capacità di trasporto dovrà acquisire una patente di livello superiore. Esiste anche la possibilità di lavorare come autista di mezzi di emergenza: in questo caso bisogna avere compiuto almeno i 21 anni di età e bisogna possedere il certificato da soccorritore: questo documento si ottiene attraverso un tipo di formazione specifica. Risulta fondamentale avere 2 anni di patente B e aver conseguito, però, 5 anni di esperienza lavorativa continuativa nello stesso ruolo di autista di mezzi di emergenza, sia in associazioni di volontariato che cooperative che aziende private.