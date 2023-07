Turismo di lusso: le strutture italiane che offrono le migliori sistemazioni | Una favola

Italia del turismo di lusso: alcune strutture offrono esperienze e panorami indimenticabili

Siamo ormai in piena estate e molti cominciano a godersi le meritate ferie viaggiando per il mondo o all’interno dell’Italia. Inevitabilmente viaggiare comporta anche il pernottamento in una struttura, che può essere un albergo, un residence, un bed and breakfast o un affittacamere. Ciascuno di noi sceglie per la propria vacanza la sistemazione più confacente alle proprie esigenze e alle proprie tasche.

Esistono tuttavia alcune strutture che offrono un’esperienza indimenticabile poiché mettono a disposizione dei propri clienti camere super accessoriate e con una vista panoramica pazzesca. Trattasi di alberghi di lusso che solitamente hanno le 5 stelle, dunque collocandosi in una fascia di prezzo davvero alta. Eppure, nonostante le costose tariffe, pare valga davvero la pena di fare l’esperienza.

Classifica delle suite più lussuose e costose d’Italia

Di seguito le suite più lussuose e più costose d’Italia, che garantiscono ai propri ospiti un relax e una vista pazzesca sui monumenti e sugli scorci più belli della penisola. Naturalmente il costo di una simile esperienza è proibitivo, per cui parliamo di lusso e non di qualcosa accessibile a chiunque, ma la spesa vale l’incanto di questi posti. Tra le più belle suite che il nostro paese mette a disposizione eccone alcune tra le più quotate:

Suite Harrods – nell’Hotel Cala di Volpe, albergo a 5 stelle che offre uno sguardo sul mare di Sardegna senza precedenti. Parliamo di una stanza di ben 250 mq con un arredamento minimal e l’affaccio su un’insenatura sita nei pressi di Portocervo. Il costo ammonta a 46 mila euro a notte;

– nell’Hotel Cala di Volpe, albergo a 5 stelle che offre uno sguardo sul mare di Sardegna senza precedenti. Parliamo di una stanza di ben 250 mq con un arredamento minimal e l’affaccio su un’insenatura sita nei pressi di Portocervo. Il costo ammonta a 46 mila euro a notte; Presidential suite – sita a Roma nell’Hotel Bulgari, un albergo di nuovissima apertura in quanto è stato inaugurato a giugno 2023. A tema fasti imperiali, offre la vista eccezionale sul Mausoleo di Augusto;

– sita a Roma nell’Hotel Bulgari, un albergo di nuovissima apertura in quanto è stato inaugurato a giugno 2023. A tema fasti imperiali, offre la vista eccezionale sul Mausoleo di Augusto; Royal suite – si tratta del Four Season di Firenze, che offre un alloggio in stile settecentesco in sale ricche di affreschi sul soffitto. La stanza è di circa 234 mq e ha un costo di circa 30 mila euro a notte.

Maggiori informazioni

Online è possibile trovare la classifica completa degli alberghi italiani che permettono di vivere un’esperienza a tutto tondo nelle meraviglie delle città peninsulari. La nazione ha a disposizione un patrimonio culturale e monumentale incredibile che, unito alle bellezze del paesaggio marittimo e di montagna, fanno certamente dell’Italia una meta molto attrattiva per i turisti di tutto il mondo.