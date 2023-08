Vuoi intraprendere la carriera politica? Ti indichiamo noi come fare

Il mestiere del politico: tra vocazione e professione

Fare politica è da sempre molto più che un semplice mestiere. Si tratta di un’arte per la quale bisogna essere tagliati, disponendo di quella che storicamente è stata definita la ars oratoria, ma bisogna più di ogni altra cosa possedere una vocazione. Dunque il politico è sicuramente un professionista, ma prima di ogni altra cosa è una persona appassionata che ha un obiettivo ben preciso nella vita, che è quello di fare la differenza e incidere positivamente sulle vite delle persone e del proprio paese.

Avvicinarsi al mondo della politica non è semplice e men che meno professionalizzare la propria vocazione. Non esiste difatti un iter preciso e ben definito che possa permettere di approdare in modo netto alla carriera politica. Di sicuro uno dei modi per addentrarsi in questo mondo è quello di essere politicamente attivi, ovvero interessarsi di politica, informarsi, leggere e avvicinarsi a un partito politico. La gavetta in un partito in tal senso può rappresentare un ottimo trampolino di lancio.

Chiaramente vi sono molti modi per arrivare alla politica e, sebbene non esiste un manuale d’istruzioni, di sicuro c’è un percorso che può agevolare l’iter.

Come intraprendere la carriera politica: una guida per muovere i primi passi

Anche se il metodo più efficace è comunque quello di partecipare a riunioni, dibattiti, manifestazioni e iscriversi a un piccolo partito o ad associazioni che si battono per tematiche a noi care, un percorso didattico ad hoc è comunque esistente e può spianare la strada. Difatti conseguire una laurea in Scienze politiche permette di avere tutte le conoscenze di base necessarie per affrontare il mondo della politica e muovere quantomeno i primi passi in questo complicato settore.

Nello specifico i percorsi formativi che offrono le università italiane prevedono:

una laurea triennale in Scienze Politiche, con la possibilità di indirizzarsi verso le Relazioni internazionali e diplomatiche ;

in Scienze Politiche, con la possibilità di indirizzarsi verso le ; una laurea magistrale in Scienza Politiche, focalizzata sugli Studi internazionali.

Ciascuno può poi orientarsi verso lo specifico settore per il quale sente maggiore affinità.

Sbocchi professionali

Fare questo tipo di percorso può aprire le porte della politica, che si può vivere e affrontare in diverse sfaccettature: si può optare per la vita politica vera e propria, candidandosi e facendo la gavetta nei partiti. Si può anche optare per la carriera internazionale o addirittura diplomatica affidandosi al lavoro svolto dalle istituzioni europee.