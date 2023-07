Over 60, quali sono i bonus e le agevolazioni previste | Non tutti lo sanno

Non tutti lo sanno, ma i bonus e le agevolazioni previste per gli anziani sono diversi. Ecco a quali aiuti hanno diritto.

La crisi economica che ha investito il nostro Paese ha messo spalle al muro milioni di italiani. In particolare, a farne le spese la parte più fragile della società, ovvero, gli anziani.

Fortunatamente, sono previste numerose agevolazioni fiscali e bonus a loro favore, che nascono proprio con lo scopo di supportare economicamente chi si trova in una situazione di disagio economico.

Si pensi, ad esempio, all’aumento delle pensioni minime, al bonus bollette, al bonus per disagio fisico, alla Carta risparmio spesa, alla Carta acquisti e l’elenco è ancora molto lungo. Eppure, non tutti ne sono a conoscenza! Per tale ragione, in questo articolo cerchiamo di analizzare nel dettaglio gli aiuti previsti per gli anziani over 60.

Anziani over 60: ecco i bonus e le agevolazioni 2023

Per chi non lo sapesse, attualmente, sono attivi diversi bonus che interessano i cittadini più anziani. Innanzitutto, ricordiamo il beneficio riservato agli ultra settantacinquenni che percepiscono un trattamento minimo previsto nella legge di Bilancio 2023. Da quest’anno, infatti, per i titolari di pensione over 75, il governo ha inserito un nuovo aumento delle pensioni minime. Per gli anziani che non superano un reddito certificato ISEE del valore pari o inferiore a 15 mila euro, è previsto inoltre il riconoscimento del bonus bollette, anche conosciuto come bonus sociale, ovvero, uno sconto (riconosciuto direttamente in fattura) sui consumi di energia elettrica, gas e acqua. Un altro benefit che interessa i cittadini più in là con l’età è il bonus elettrico. In questo caso, però, il diritto viene riconosciuto ai nuclei familiari in cui almeno un componente abbia necessità di apparecchiature medico – terapeutiche alimentate ad energia elettrica indispensabili per la sopravvivenza. Va specificato che per questo particolare beneficio non è previsto alcun requisito reddito ISEE, ma è necessario presentare un’apposita richiesta al proprio Comune di appartenenza, avendo cura di allegare i documenti richiesti.

Un’altra forma di agevolazione riconosciuta agli anziani è la carta acquisti 2023 che dà la possibilità di ricevere un importo di 80 euro ogni due mesi, utili all’acquisto di beni di prima necessità, di medicinali o per il pagamento delle bollette. La carta acquisti viene rilasciata agli anziani ultra sessantacinquenni con ISEE pari o inferiore a 7.120,39 euro. Una novità di quest’anno è la carta risparmio spesa che partirà entro la fine del mese di luglio. Il beneficio economico previsto ha un importo di 382,50 euro ed è destinato ai cittadini in difficoltà economica per l’acquisto di beni di prima necessità.

La lunga lista degli aiuti economici per gli anziani over 60 non finisce qui perché è opportuno ricordare che ai cittadini più avanti con gli anni sono riservati sconti sui trasporti, cinema e teatri. In più, per chi ha compiuto 75 anni ed ha un reddito annuo pari o inferiore a 8 mila euro è prevista l’esenzione al pagamento del canone rai, presentando un’apposita domanda all’Agenzia delle Entrate. Infine, per gli anziani sono previste agevolazioni anche sul pagamento della TARI, nella misura del 60 e 80 per cento, a patto che, vengano soddisfatti determinati requisiti richiesti.