Mutui alle stelle, e se fosse meglio l’affitto? | I casi di città in città

Con la vertiginosa impennata dei tassi dei mutui, sempre più spesso ci si chiede se sia più conveniente optare per l’affitto. Facciamo il punto della situazione.

Con la conferma, da parte della Bce, di un nuovo rialzo del costo del denaro di 25 punti base, i tassi dei mutui potrebbero subire un rincaro di quasi 275 euro rispetto a gennaio dello scorso anno. Un più 60 per cento che non sembrerebbe essere il picco. Secondo gli esperti, infatti, l’apice potrebbe essere raggiunto il prossimo settembre 2023, quando il tasso del mutuo medio toccherà il 5,10 per cento.

Insomma, le cifre dei mutui continuano a viaggiare su livelli davvero insostenibili per la maggior parte dei contribuenti. E se fino a qualche mese fa non ci sarebbero stati dubbi sulla convenienza di investire sul mattone piuttosto che optare su un affitto, allo stato attuale, un numero sempre maggiore di persone si chiede se non sia più conveniente scegliere di andare in affitto.

Partendo dal presupposto che non esiste una risposta univoca a questa domanda, cerchiamo di fare il punto della situazione analizzando i casi di città in città.

Quando conviene l’affitto: i casi di città in città

Il tasso medio sui mutui, praticamente raddoppiato rispetto allo scorso anno, è sempre più insostenibile per le famiglie italiane. Complice il recente nuovo aumento dei tassi di interesse deciso dalla Bce, le ricadute sulle rate si tradurranno in un ritocco al rialzo che va dai 15 ai 25 euro mensili. Ma come abbiamo visto prima, il confronto con lo scorso anno è davvero spaventoso, considerato che la rata mensile sarebbe salita complessivamente dai 240 ai 320 euro mensili.

Chiaramente, l’insostenibilità dei tassi e la preoccupazione di ulteriori rialzi ha causato una brusca frenata del mercato immobiliare e sempre più spesso ci si chiede se, a questo punto, non sia più conveniente andare in affitto. Ebbene, come abbiamo anticipato, non è possibile dare una risposta univoca a questa domanda, considerato che anche gli affitti sono notevolmente aumentati.

Ad ogni modo, i casi variano di città in città. A Genova, ad esempio, per l’acquisto di un bilocale si spendono mediamente 1.123 euro al metro quadro, per una rata del mutuo mensile pari a 338 euro. L’affitto, invece, costerebbe qualcosina in più. Per una casa simile si spenderebbe circa 414 euro mensili. Viceversa, a Roma e a Firenze, attualmente, conviene optare per l’affitto che permetterebbe un risparmio mensile di oltre 100 euro. Infine, la rata del mutuo resta inferiore rispetto al canone di locazione a Palermo, dove si spendere 342 euro in caso di mutuo contro i 416 euro per l’affitto di una casa.