Vecchie 5 lire Delfino, quanto valgono veramente | Occhio perché potresti diventare ricco

La vecchia 5 lire Delfino è tra le monete che hanno segnato la storia del nostro Paese ed oggi ha un enorme valore collezionistico. Ci sono alcuni pezzi che potrebbero rendenti ricco, vediamo quali.

Attualmente, sono diversi i pezzi del vecchio conio che fanno impazzire i collezionisti e gli appassionati di numismatica. Tra questi, senza dubbio, spicca la moneta da 5 lire con Delfino cercata dai collezionisti a prezzi davvero importanti.

Si tratta di una specifica emissione, non propriamente antica, ma certamente molto conosciuta che in presenza di specifici fattori può farti guadagnare un bel gruzzoletto in euro.

Ovviamente, si tratta di una moneta rara, dunque, difficile da reperire in giro, che se conservata in ottime condizioni, ovvero, in condizioni Fior di Conio, potrebbe rappresentare un tesoro nascosto tra le tue mani. Vediamo allora, quanto vale un esemplare di questa vecchia cinque lire delfino che non presenta graffi o segni di usura.

Le preziose 5 lire delfino

Considerato che è passato solo un ventennio dalla conversione da Lire a Euro, può suonare bizzarra la notizia di 5 lire rare vendute a cifre da capogiro. Eppure, alcuni esemplari perfettamente conservati possono farti guadagnare davvero molti soldi. Ne è un esempio la preziosa moneta da 5 lire delfino!

In circolazione agli inizi del XX secolo, la moneta da cinque lire delfino ha sostituito la precedente moneta da 5 lire Uva, emessa dal 46 al 50. Era infatti, il 1951 quando iniziò ad essere coniata e ne sono state emesse circa 40 milioni di copie. Dunque, una moneta particolarmente diffusa. Eppure, al giorno d’oggi, sono veramente molto difficili da trovare, per tale ragione, il suo valore giù altissimo continua a crescere nel tempo. Riconoscerla è molto semplice. Proprio come ci fa intuire il suo nome, il retro rappresenta la figura di un delfino con la coda piegata, con tanto di numero 5 che corrisponde al valore nominale e la lettera “R” che sta ad indicare la zecca di Roma. Come molte monete dell’epoca, anche la cinque lire delfino è stata realizzata in Italma, una lega basata sull’alluminio, piuttosto comune ai tempi.

La moneta che vale davvero tanti soldi è quella che riporta l’anno 1956, in quanto proprio nel 1956 la zecca di Roma ha coniato un numero ridotto di esemplari, meno di mezzo milione, rispetto agli altri anni. La tiratura limitata della vecchia cinque lire delfino ha fatto schizzare letteralmente alle stelle la sua valutazione numismatica. Infatti, una di queste monete in buono stato può valere fino a mille euro. Se in condizioni Fior di Conio, viene pagata oltre 3 mila euro.