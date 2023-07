Bonus luce e gas, aumentano i beneficiari dello sconto in bolletta: chi può richiederlo

Dopo l’atteso annuncio della proroga dei bonus gas e luce 2023 fino al prossimo settembre, si ipotizza un aumento dei beneficiari dello sconto in bolletta. Vediamo chi può richiederlo e come.

Lo scorso 15 giugno con un nuovo decreto, il Governo ha annunciato la proroga dei bonus sociali fino al prossimo settembre. Ricordiamo, che questi bonus sono misure a sostegno delle famiglia in situazioni di disagio economico. In buona sostanza, sono sconti direttamente in bolletta per i consumi di energia elettrica e gas. Attualmente, l’agevolazione viene concessa alle famiglie con un ISEE sotto i 15 mila euro (9.530 euro per il bonus acqua) oppure inferiore a 30 mila in caso di famiglie con almeno quattro figli a carico.

Come molti già sanno, dal 2021 per ottenere l’agevolazione non è più necessario presentare alcuna domanda, ma viene riconosciuto automaticamente in seguito alla presentazione della certificazione ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente).

Lo scopo del bonus energia è garantire un risparmio sui consumi alle famiglie in condizioni di disagio economico o fisico o alle famiglie numerose. Insomma, uno strumento piuttosto utile, soprattutto, in considerazione dell’attuale crisi economica. Per tale ragione, si ipotizza un aumento della platea di beneficiari.

Bonus luce e gas: aumentano i beneficiari

Il bonus sociale, meglio conosciuto come bonus bollette, ha rappresentato una vera e propria ancora di salvezza per molte famiglie in situazione di difficoltà economica. Attraverso significativi sconti sui consumi, è stato garantito a tutti l’accesso a servizi essenziali come l’energia elettrica ed il gas.

Per tale ragione, proprio di recente, palesando l’impegno nel sostenere economicamente le famiglie italiane in difficoltà, il Presidente della Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha avviato cambiamenti alle soglie di accesso ISEE con lo scopo di aumentare la platea di beneficiari: “Per l’anno 2023 la soglia di accesso ai bonus energetici è pari a 15.000 euro per i nuclei familiari con meno di 4 figli fisicamente a carico e a 30.000 per quelli con almeno 4 figli a carico” – poi il Presidente Besseghini ha aggiunto – “Per l’anno 2023 si può stimare un ulteriore incremento dei beneficiari dei bonus sociali elettrico e gas, che potrebbero ammontare rispettivamente a circa 4,7 e 2,8 milioni di nuclei familiari”.

Insomma, un numero maggiore di famiglie potrà usufruire dell’agevolazione che riduce i costi delle utenze domestiche per la fornitura di gas ed elettricità, una tra le spese che più incidono sul budget familiare. Ricordiamo che per attivare il riconoscimento dei bonus sociali, è sufficiente presentare la DSU e ottenere l’attestazione ISEE entro la soglia di accesso stabilita, oppure, essere titolari di Reddito o Pensione di Cittadinanza. Lo sconto sarà riconosciuto in automatico sulla bolletta. Va specificato, che i bonus sociali sono retroattivi, pertanto, chi non li ha ricevuti pur avendone diritto, può ottenere lo sconto nelle bollette successive tramite compensazione.