Grazie ad un accessorio alla portata di tutti lo smartphone può diventare un PC

Ecco l’accessorio che trasforma definitivamente gli smartphone in computer. L’apparecchio si può acquistare online con una spesa decisamente contenuta

Trasformare il proprio cellulare in un pc è un po’ il desiderio nascosto di tantissimi utenti soprattutto quelli che hanno una vena tecnologica più spiccata. A quanto pare però non è più un’utopia. Bastano pochi semplici passaggi ed il gioco è fatto.

In realtà serve solo un apparecchio creato appositamente ed inserirlo nella porta USB C del proprio dispositivo per ottenere subito una porta USB standard alla quale collegare le varie periferiche come tastiere, mouse, hard disk e memorie esterne.

Come funziona lo strumento che “computerizza” i dispostivi mobili

Ma non è tutto. Infatti si possono ottenere anche due lettori di memorie (SD e microSD). Un altro aspetto piuttosto interessante è che si può collegare anche al PC visto che le uscite sono 3: microUSB, USB C E USB A. Grazie ad uno sconto dedicato su Amazon si può acquistare a soli 4,99 euro.

L’offerta però è limitata e una volta scaduta l’articolo tornerà a prezzo pieno, ovvero 8,99 euro. Anche in questo caso la convenienza è ampia visto che la cifra è decisamente contenuta. Inoltre, le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite grazie ai servizi Prime e così con pochi semplici click si può avere a disposizione un prodotto utile e al tempo stesso versatile.

Non resta che collegarlo al cellulare per avere istantaneamente un vero e proprio PC al quale collegare periferiche di vario genere e anche memorie esterne. Si tratta anche di un sistema perfetto per spostare rapidamente i file dal telefono al computer.

Una vera e propria genialità che con un investimento praticamente irrisorio consente di trasformar lo smartphone in un PC. Meglio non lasciarsi scappare l’opportunità di poter prendere questo incredibile adattatore a soli 4,99 euro. Chiaramente bisogna fare i conti anche con la disponibilità che è limitata.

D’altronde l’apparecchiatura sta attirando molteplici attenzioni, il che è produttivo per chi vende, ma per chi tarda ad acquistare potrebbe essere un problema. In attesa di capire se aumenterà o meno la produzione, non resta che testare il tutto e capire il grado di soddisfazione e utilità che si può ricavare. Adesso cavalcando l’onda della novità riceverà sicuramente tanti consensi. La sfida è capire se resisterà nel tempo e se arriveranno sul mercato altri prodotti affini con caratteristiche ancor più innovative. D’altronde il mondo della tecnologia è questo. Oggi spopola un qualcosa e domani qualcos’altro.