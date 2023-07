Gomme auto: come cambiarle con cinque passaggi rapidi e sicuri | Non avrai bisogno di nessuno

Le gomme delle automobili andrebbero cambiate con una certa regolarità. Andiamo a vedere quali sono gli step fondamentali da seguire per evitare di incappare in spiacevoli errori

Cambiare le gomme alla macchina è un’operazione che deve essere fatta con una certa regolarità. C’è chi lo fa due volte all’anno sostituendo gli pneumatici invernali con quelli estivi e viceversa e chi invece preferisce aspettare che le gomme si consumino per acquistarne di nuove.

Ad ogni modo si tratta di un’operazione di una certa importanza che non va assolutamente tralasciata onde evitare di compromettere la propria sicurezza alla guida. Vediamo quindi cosa bisogna fare per cambiare le gomme al meglio qualora per qualsiasi motivo non sia possibile rivolgersi ad un professionista del settore.

Cambio ruote: tutti i dettagli del procedimento

Il primo passaggio è quello di mettere la macchina in sicurezza e parcheggiarla in una posizione piana, quindi non in salita o in discesa tirando su il freno a mano e inserendo la marcia. Poi si procede con la rimozione dei copri cerchioni e l’allentamento dei bulloni senza però toglierli del tutto.

Successivamente bisogna sollevare l’auto avvalendosi di un cric. Meglio agire con cautela durante questo procedimento e alzare lentamente il veicolo fino a raggiungere una distanza di 15 cm tra la ruota da cambiare e il suolo. Qualora tutto sia andato nel verso giusto si può proseguire rimuovendo i bulloni allentati e quindi la ruota.

In caso di cambio stagionale, contrassegnare le ruote in modo da sapere qual è la sua esatta posizione e conservare i bulloni in un posto sicuro sono attività tassative da fare onde evitare problemi in futuro. Tornando però al fulcro della questione, ecco la fase del cambio delle ruote.

Meglio inserire prima i bulloni avvitandoli leggermente con le mani, ma è bene aspettare prima di serrarli con la chiave inglese. Il principio da seguire è quello della diagonale: stringere un bullone, procedere con quello che si trova sulla diagonale opposta e procedere in questa direzione.

Per concludere l’operazione non resta che abbassare l’auto con l’aiuto del cric e con il serraggio definitivo dei bulloni che devono essere ben fissi. L’ultimo tassello è riposizionare i copri cerchioni e mettere a posto tutta l’attrezzatura utilizzata. Insomma, nulla di così insormontabile qualora si abbia un minimo di dimestichezza con i motori. In caso contrario è sempre meglio rivolgersi a chi questa attività la fa di mestiere nella propria quotidianità.