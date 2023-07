Benzinai all’Autogrill: partono le candidature da Nord a Sud Italia

Nuova opportunità di lavoro in tutta Italia per chi vuole candidarsi come benzinaio degli Autogrill. Tutti i dettagli dell’interessante proposta

Il periodo storico non è di certo dei più propizi per chi è alla ricerca di un lavoro. Il caro e vecchio posto fisso è una chimera e solo pochi eletti a quanto pare ne possono beneficiare. Per tutti gli altri non resta che rimboccarsi le maniche e capire quali possono essere le migliori prospettive a medio e lungo termine.

Ad esempio in questa fase sono aperte le selezioni per benzinai presso i punti vendita Autogrill. La ricerca di personale è attiva in diverse regioni d’Italia e inizialmente è previsto un inquadramento a tempo determinato. Per il resto dei dettagli è bene continuare a leggere questo approfondimento.

Lavoro benzinai Autogrill: sedi e requisiti per poter presentare la domanda

Oltre ad erogare il carburante coloro che saranno selezionati svolgeranno anche attività accessorie presso la sosta di rifornimento. Nel dettaglio ecco le regioni in cui in questo momento si stanno ricercando forze fresche da inserire nei vari punti vendita:

Marche,

Sicilia,

Liguria,

Friuli Venezia Giulia,

Veneto,

Toscana,

Lazio,

Lombardia,

Sardegna,

Piemonte.

Passando ad uno degli aspetti più importanti, ovvero i requisiti, possono candidarsi agli annunci di lavoro in Autogrill coloro che possiedono alcune specifiche caratteristiche. In primis la disponibilità a lavorare su turni (inclusi weekend, festivi o turni notturni). Inoltre è necessario essere persone entusiaste con voglia di fare esperienza all’interno di un’azienda strutturata con possibilità di sviluppo e formazione.

Può essere un punto a favore essere automuniti e residenti a pochi chilometri di distanza dal punto vendita. Da non sottovalutare l’esperienza pregressa presso impianti di erogazione carburante. In alcune offerte però si valutano anche profili che non hanno mai svolto questa mansione prima d’ora.

L’inquadramento inziale prevede un contratto a tempo determinato, ma saranno affiancati altri benefici come l’inserimento in un ambiente accogliente e dinamico, un percorso di formazione sul punto vendita, un percorso di crescita strutturato che consente di ricoprire ruoli e gestionali nel punto vendita e sconti dipendenti Autogrill.

Per candidarsi presso i vari punti vendita Autogrill sparsi in giro per l’Italia non resta che collegarsi al portale ufficiale di Autogrill e andare nella sezione posizioni aperte. A quel punto si clicca sull’annuncio oggetto del proprio interesse e si compila l’apposito modulo online. Insomma tentar non nuoce, magari si possono aprire degli spiragli importanti mai contemplati in precedenza.