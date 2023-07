Bonus finestre 2023, fino a quando è possibile cambiare infissi e serramenti a prezzi bassissimi

Anche per il 2023 sono state confermate le agevolazioni fiscali sugli infissi e serramenti, ma fino a quando è possibile usufruire di questi incentivi?

La legge di Bilancio 2023 ha confermato la possibilità di usufruire degli sconti fiscali relativi al cambio infissi. Questo beneficio fa parte delle numerose agevolazioni previste per le ristrutturazioni edilizie, come il Bonus Casa, il Bonus barriere architettoniche e il Superbonus, pertanto, sarà possibile usufruirne fino a quando resterà attiva la misura principale in cui è inserito.

Ad ogni modo, il presupposto comune di tutte le misure è il miglioramento dell’efficienza energetica. Quindi, gli sconti fiscali sugli interventi di sostituzione infissi vengono riconosciuti, a patto che, vengano installati modelli dalle prestazioni più evolute.

Detto ciò, andiamo a conoscere nel dettaglio i diversi tipi di Bonus finestre di cui è possibile beneficiare, a seconda dell’agevolazione principale utilizzata.

Bonus finestre 2023: come funziona

Abbiamo visto che per poter avere degli sconti sulla sostituzione di infissi e serramenti bisogna richiedere uno tra il Bonus Casa, il Bonus barriere architettoniche oppure il Superbonus. Il Bonus casa 50% rappresenta l’agevolazione più facile da ottenere per la sostituzione degli infissi, considerato che non richiede il soddisfacimento di particolari requisiti o che gli infissi siano di uno specifico tipo. Il Bonus prevede una detrazione Irpef del 50 per cento sulla sostituzione degli infissi, che si estende per un periodo di dieci anni e copre una spesa massima di 96 mila euro.

Questo significa che, il beneficiario dell’incentivo, anticipa le spese dei lavori, per poi inserirle nella dichiarazione dei redditi, ottenendo così una riduzione delle imposte pari all’importo dei costi sostenuti. Grazie al Bonus casa sarà possibile cambiare infissi e serramenti risparmiando tanti soldi, fino al 31 dicembre 2024. Dopo tale data, la misura ridurrà i suoi importi. Infatti, sebbene non sia escluso che la detrazione al 50% sia prorogata ancora, al momento è prevista una riduzione al 36% su una spesa massima di 48 mila euro. Uno sconto sull’installazione di nuovi infissi si può ottenere anche attraverso il Bonus barriere architettoniche che resterà attivo fino al 31 dicembre 2025. In questo caso, il beneficiario può ottenere uno sconto direttamente in fattura del 75% su una spesa massima che varia da 30 mila a 50 mila euro, in base alla tipologia di edificio. Tuttavia, per avere diritto al Bonus barriere architettoniche è necessario soddisfare specifici requisiti.

Infine, la sostituzione degli infissi rientra anche tra i lavori trainati del Superbonus. In questo caso, è possibile ottenere una detrazione fiscale pari al 90% per i costi sostenuti, ma devono essere infissi con determinati valori di trasmittanza termica finali. In pratica, è indispensabile che l’intervento sia mirato ad aumentare la classe energetica dell’immobile.