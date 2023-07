Gratta e Vinci, cosa è successo in un paesino di 34 abitanti: sembra impossibile

Con un biglietto di soli 20 euro è arrivata una vincita record in una piccola località della provincia di Rimini. Andiamo a ricostruire l’accaduto

Le vincite al gioco possono regalare delle incredibili sorprese. È inutile pensare che più si compra e maggiori siano le possibilità di successo. Nulla è più sbagliato di questa mera convinzione popolare. La dea bendata non ha amici e non si basa sui calcoli matematici. Arriva quando meno te lo aspetti e in luoghi a dir poco improbabili.

Basti pensare che stavolta ha fatto capolino in un paesino di appena 34 abitanti. Un qualcosa di unico, quasi epico, che testimonia appunto come il gioco sia strano e difficile da controllare. Non resta quindi che andare a ricostruire questa vicenda dal lieto fine.

I dettagli della vincita da 1 milione di euro

La località in questione si chiama Ponte Molino Baffoni, frazione di Novafeltria, comune della provincia di Rimini, dove uno dei pochissimi residenti ha acquistato un Gratta e Vinci dal costo di 20 euro, “100X” che prevede il seguente regolamento di gioco.

Per poter vincere bisogna trovare ne “I tuoi numeri” una o più volte, uno o più “Numeri vincenti” e si vince il premio o la somma dei premi corrispondenti. Se invece si trova uno dei numeri Bonus si vincono 2,5 o 10 volte il premio corrispondente. Un’ulteriore possibilità è quella di incontrare ne “I tuoi numeri” i simboli 10X, 20X, 50X o 100X. In base al simbolo che esce si può vincere 10, 20, 50 o 100 volte il premio corrispondente.

Chiaramente non è stato ancora appurata se la vincita sia associabile realmente ad uno dei 34 abitanti della frazione di Ponte Molino Baffoni. Potrebbe tranquillamente trattarsi di una persona di passaggio che si trovava lì per caso e ha risposto presente all’appuntamento più fortunato della sua vita.

Nello specifico il lieto evento si è verificato presso il bar alimentari Tomei ed ha permesso al finora ignoto vincitore di portarsi a casa un montepremi di circa 1 milione di euro. Una cifra che per una persona comune può cambiare radicalmente le prospettive di vita. Chiaramente bisogna essere lungimiranti nel saperla reinvestire, ma ciò fa parte delle scelte di carattere personale.

Ciò che invece può e deve riguardare la collettività è l’approccio al gioco. Pensare che insistendo si possano guadagnare cifre importanti può essere deleterio alla lunga. Quando ci si lascia andare a queste attività deve essere fatto solo ed esclusivamente per divertimento e non per fini remunerativi.