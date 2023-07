Hotel, ti spiano mentre fai l’amore o la doccia: come scoprire le telecamere nascoste

Quando si soggiorna in albergo o in una casa vacanza la cosa più importante è proteggere la propria privacy. Alle volte però può essere minata dalla presenza di telecamere nascoste. Ecco come identificarle

Quando si prenota una vacanza il primo passo che solitamente si compie è bloccare una camera d’albergo o una casa vacanza. D’altronde è fondamentale avere una base in cui soggiornare e riposare dopo le lunghe giornate di escursioni.

Si tratta di un luogo dove ci deve sentire al sicuro e a proprio agio, ragion per cui deve regnare il massimo della riservatezza al suo interno. Non sempre però ciò accade e in alcune circostanze può capitare che possano esserci delle telecamere nascoste. Lasciando da parte le ragioni per cui ciò può accadere, andiamo a scoprire cosa fare per poterle scovare.

Telecamere nascoste in albergo o in hotel: i particolari che ti aiutano a trovarle

Sicuramente va ispezionata la stanza accuratamente. È importante ricercare oggetti insoliti o sospetti. Un buon consiglio può essere quello di controllare gli angoli dei soffitti, gli specchi, le lampade, le cornici i quadri e gli armadi. Tra questi oggetti o parti della camera potrebbero esserci piccoli fori o lenti con all’interno delle telecamere nascoste. Da non sottovalutare gli angoli morti della camera, come gli spazi tra gli oggetti o dietro ai mobili. Potrebbero essere dei veri e propri punti strategici dove piazzare delle telecamere.

Avvalersi di un rilevatore adattato a captare la presenza di queste “spie” è senz’altro un viatico importante per arrivare all’obiettivo. Sul mercato infatti esistono strumenti di questo tipo che possono aiutarvi ad individuare segnali radio o video delle telecamere. Sono infatti in grado di rilevare le frequenze trasmesse dalle telecamere nascoste e al contempo emettono un segnale acustico o visivo in grado di avvisare circa la presenza di una telecamera.

Un altro suggerimento importante potrebbe essere l’utilizzo di luce infrarossa. Le telecamere nascoste spesso utilizzano LED infrarossi per poter “vedere” anche di notte. Si può utilizzare la fotocamera del proprio smartphone e impostarla sulla modalità notturna per vedere se ci sono luci invisibili all’occhio umano. Basta passare la fotocamere in maniera lenta su tutte le superfici della stanza in modo tale da poter captare eventuali punti luminosi.

In generale sono diverse le applicazioni che possono aiutare a svolgere questo tipo di lavoro. Scaricarne alcune sullo smartphone è più che un suggerimento. Tra le più rinomate ci sono Hidden Spy Camera Detector, Glint Finder e Detect Hidden Cameras.