Vacanze più economiche d’Europa: dove andare al mare e divertirsi spendendo pochissimo

Si tratta di una meta poco contemplata ma che negli ultimi anni sta ottenendo diversi riscontri. Ecco qual è e quanto si spende per poterci pernottare e svolgere le attività principali

La voglia di partire per godersi una bella vacanza aumenta ancora di più con l’arrivo del mese di agosto. Si tratta della fase dell’anno in cui le persone si spostano di più e ovviamente anche di quella più cara. I soggiorni negli alberghi e gli spostamenti possono arrivare a toccare cifre esorbitanti, ma con un po’ di sana lungimiranza si possono trovare degli ottimi compromessi.

Infatti c’è una destinazione estera che consente di poter fare una vacanza mozzafiato e al contempo di non spendere cifre esorbitanti. Andiamo a vedere qual è e quale dispendio comporta in termini di spese. È molto più vicina di quel che si può pensare.

Vacanze in Europa: il Montenegro offre i prezzi più bassi del vecchio continente

Si tratta del Montenegro che dista circa 1 ora di volo da Roma e 1 e mezza da Milano. Dal versante Adriatico è raggiungibile anche in traghetto. Il paese è piuttosto giovane visto che si è separato dalla Serbia nel 2006 dopo un referendum popolare che ne ha sancito l’indipendenza.

Da allora ne ha fatta di strada e si è conquistato la sua fama anche per via di alcuni posti piuttosto particolari che può vantare. Oltre alla ridente capitale Podgorica città dinamica e in continua evoluzione, il Montenegro ha delle vere e proprie perle naturali come le località nei pressi del lago di Scutari (al confine con l’Albania) e soprattutto Budva.

Già il fatto che si trova sul mare è un punto importante a suo favore, ma a ciò va aggiunto un paesaggio stupefacente con lo sfondo delle montagne e soprattutto un mare pulitissimo e cristallino. Inoltre non manca il divertimento con discoteche e locali in festa in cui poter passare tutta la notte. In molti di questi non si paga nemmeno l’ingresso e una consumazione costa circa 6-7 euro. Un prezzo più che accessibile così come quello della birra. Con 3,50 euro se ne può acquistare 1 litro.

Per il resto, una camera doppia può comportare una spesa di circa 50 euro a notte mentre una cena a base di pesce per due non va quasi mai oltre i 40 euro. Per muoversi con i mezzi pubblici non c’è problema. I biglietti degli autobus costano 1 euro, il che è un incentivo importante. I turisti moderni si muovono prevalentemente con i mezzi pubblici che chiaramente consentono di risparmiare.