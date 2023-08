Qualcuno forse sta spiando il vostro smartphone: cinque modi per scoprirlo

Le moderne tecnologie consentono addirittura di poter spiare i dispositivi mobili di altre persone. Scopriamo in che modo avviene ciò e cosa fare per poterlo capire

La paura di essere spiati sul proprio cellulare attanaglia molte persone al giorno d’oggi. D’altronde sugli smartphone c’è buona parte della propria vita privata e tutelarsi è un passaggio praticamente obbligatorio da fare.

Vediamo in che modo può avvenire ciò mediante un’app installata erroneamente o senza accorgersene o tramite altri sistemi. Ecco tutto quello che bisogna sapere in merito a questa situazione incresciosa.

Le cinque possibilità per capire se qualcuno ci sta spiando il telefono

Sono diversi i segnali della presenza di uno spyware su uno smartphone Android. Molti di questi ad onor del vero possono indicare anche altri tipi di malware che non sono sempre necessariamente mirati a rubare i vostri dati e le vostre informazioni personali. Se ci si accorge di sintomi sospetti sarebbe opportuno resettare lo smartphone seguendo l’apposita procedura.

Probabilmente la persona che ha intenzione di spiarvi a prescindere dal fine che ha, si avvale di uno spyware o di un software di tracking per tenervi sotto controllo. Queste applicazioni funzionano in background e si attivano dopo ogni avvio del vostro smartphone. Qualora si noti un consumo insolitamente elevato della batteria del dispositivo, la colpa potrebbe essere proprio di un’app di monitoraggio delle vostre attività.

Al contempo anche un consumo eccessivo della connessione dati potrebbe indicare la presenza di uno spyware sullo smartphone. Questi software infatti inviano costantemente i dati a coloro che vi stanno spiando. Un altro campanello d’allarme è rappresentato dalla memoria dello smartphone improvvisamente piena così come un surriscaldamento del device.

Nella fattispecie se il cellulare si scalda eccessivamente quando non lo state usando, resettarlo potrebbe essere la giusta mossa per mettersi al riparo dalle attenzioni indesiderato di qualche cybercriminale. Da guardare con sospetto anche i riavvii automatici ed improvvisi del telefono. Anche in questo caso bisogna allarmarsi ed iniziare a pensare alla possibile presenza di spyware e malware installati sullo smartphone.

Insomma, le avvisaglie sono molteplici e quindi il compito di captare delle potenziali spie non sembra così difficile. Al contempo però sono tutti segnali con cui si può avere a che fare spesso durante la quotidianità. Dunque, vanno razionalizzati per bene e magari analizzati con qualcuno che sia un po’ più pratico del settore. Il limite tra il preoccuparsi eccessivamente il reale pericolo è piuttosto sottile in questi casi.