Pass per disabili, è possibile circolare anche in caso di targhe alterne? Cosa prevede la Legge

In molti si chiedono se, in una situazione di targhe alterne, i disabili possano circolare sulle strade con i loro veicoli. Vediamo cosa prevede la Legge.

Di recente, è sempre più frequente che allo scopo di limitare i danni dell’inquinamento, i Comuni impongano la circolazione con targhe alterne. In buona sostanza, un sistema che prevede la limitazione alla circolazione a giorni alterni, dei veicoli con l’ultimo numero di targa pari o dispari.

Dunque, con questo provvedimento viene di fatto vietata la circolazione ad una parte degli automobilisti in base alla targa esposta dal veicolo: un giorno possono circolare solo le targhe pari e il giorno dopo solo quelle dispari, in un’alternanza automatica che prosegue fino alla fine del provvedimento. Il mancato rispetto delle targhe alterne comporta ai trasgressori multe salatissime. Nello specifico, l’art. 7 del Codice della Strada, al comma 13, stabilisce che chiunque non rispetti il divieto o la sospensione della circolazione venga punito con una multa che va da un minimo di 84 euro a un massimo di 335 euro. Ancora più severe le multe previste al comma 13 – bis, che parla proprio di divieti o sospensioni della circolazione per limitare l’inquinamento. In questo caso, infatti, la multa va da un minimo di 163 euro ad un massimo di 658 euro. Non solo, perché in caso di recidiva, oltre alla multa si rischia la sospensione della patente per un periodo da 15 a 30 giorni.

Di norma, il provvedimento che stabilisce la circolazione a targhe alterne, individua anche i mezzi interessati che, solitamente, riguarda i mezzi a benzina o diesel, almeno fino a euro 2. Invece, restano generalmente esclusi dal provvedimento, le vetture a GPL, a metano, le auto elettriche o ibride e quelle con motorizzazioni più recenti, come quelle euro 4 linea e oltre. Ma per quanto riguarda i disabili, cosa prevede la legge? Con il pass per disabili è possibile circolare anche in una situazione di targhe alterne?

Pass per disabili, si può circolare anche in caso di targhe alterne?

Per quanto riguarda le persone disabili, la normativa italiana è molto chiara: è permesso ai veicoli di circolare anche in caso di targhe alterne, a patto che, siano in possesso del pass invalidi. Chi è dotato di contrassegno, non viene coinvolto nel blocco, sospensione o limitazione della circolazione.

Inoltre, i soggetti disabili dotati di pass, possono utilizzare le corsie preferenziali o circolare nelle aree pedonali urbane, previa autorizzazione da parte del Comune di residenza.

Infine, non è prevista nessuna restrizione anche per il passaggio nelle ZTL (zone a traffico limitato) e si può parcheggiare negli spazi appositi riservati o nelle strisce blu senza pagare, qualora non ci siano parcheggi per disabili disponibili.