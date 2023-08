Bollo auto, come si calcola e quando si paga: ecco la guida completa

Per non incappare in salate sanzioni è meglio conoscere tutte le informazioni utili relative al bollo auto. Ecco come si calcola e quando si paga la tassa automobilistica.

Il bollo auto, anche conosciuto come tassa automobilistica, è un’imposta di competenza regionale che va pagata da chiunque risulti essere proprietario (usufruttuario, acquirente con patto riservato dominio o utilizzatore a titolo di leasing) di un veicolo iscritto al Pubblico Registro Automobilistico (PRA).

Diversamente da tante altre tasse, il bollo auto non ha una scadenza univoca per tutti, ma viene calcolato in base alla data di immatricolazione del veicolo. Il primo bollo auto va pagato entro il mese di immatricolazione, mentre per i successivi, il pagamento deve essere effettuato nel corso del mese successivo alla scadenza dell’ultima tassa dovuta. Per esempio, se il bollo scade a dicembre, la tassa può essere pagata fino al 31 gennaio.

In ogni caso, meglio verificare sempre i termini di pagamento nella propria regione di residenza, visto che esistono alcune differenze territoriali. Un servizio utile a ricordare la scadenza del bollo auto è quello che mette a disposizione ACI, ovvero, “Ricorda la scadenza” che avvisa automaticamente quando stanno scadendo i termini di pagamento della tassa. In qualche caso, inoltre, può risultare complicato anche conoscere l’importo esatto da versare, per cui, può essere utile imparare a calcolare il bollo auto. Nelle prossime righe vediamo come fare.

Bollo auto: come si calcola

Per conoscere il costo esatto del bollo auto e versare, dunque, correttamente le somme dovute si dovrà effettuare un calcolo in base alle caratteristiche tecniche e omologative del veicolo. In particolare, si dovrà prendere in considerazione la potenza effettiva della vettura espressa in kilowatt o cavalli e la classe ambientale. Questi valori possono essere estrapolati dalla carta di circolazione.

Il numero di kW o CV deve essere poi moltiplicato per un importo che cambia in base alla propria regione di residenza, solitamente, si va da circa 1,80 a 4 euro, a seconda della classe ambientale, della potenza totale del veicolo e della regione di residenza. Ad ogni modo, nel caso in cui il calcolo dovesse risultare troppo complicato, esistono diversi strumenti online utili a calcolare l’esatto importo del bollo auto del proprio veicolo.

Tra questi ricordiamo la sezione apposita sul sito dell’ACI. Una volta selezionata la regione di residenza, la targa, il tipo di veicolo per il quale si intende pagare la tassa ed il tipo di pagamento (rinnovo, integrazione, prima immatricolazione), il portale restituisce l’importo esatto.