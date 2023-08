Buoni Fruttiferi Postali, quanto rende un investimento ad agosto dopo l’aumento degli interessi

I buoni fruttiferi postali sono tra gli strumenti di investimento preferiti dagli italiani. Ma quanto rende un investimento ad agosto dopo l’aumento degli interessi?

Sono tantissimi i risparmiatori italiani che scelgono di far fruttare i propri soldi investendo in Buoni Fruttiferi Postali (BFP). Del resto, si tratta di strumenti di investimento piuttosto semplici e molto sicuri, considerato che sono venduti in esclusiva da Poste Italiane che è un organo controllato dallo Stato.

Questo prodotto finanziario garantisce un rendimento fisso e sicuro e, a scadenza, restituiscono il capitale investito inizialmente, con l’aggiunta degli interessi maturati nel tempo. Pertanto, alla luce del continuo rialzo dei tassi di interesse, può essere utile sapere quanto rende un investimento ad agosto dopo l’ultimo aumento degli interessi.

In verità, l’aumento riguarda solo alcune tipologie di buoni fruttiferi postali. Per cui, andiamo al sodo e scopriamo in quali buoni fruttiferi postali è meglio investire ad agosto dopo l’aumento degli interessi.

BFP su cui è meglio investire ad agosto

Attualmente, per chi desidera investire in titoli di durata tra i 3 ed i 4 anni sono disponibili quattro opzioni, ovvero, il buoni 3 anni Plus (3 anni), il buono 4 anni risparmiosemplice nella doppia versione e il buono Soluzione Eredità (4 anni). In questo caso i rendimenti annui lordi a scadenza vanno dal 1,50% al 2,50%, a seconda dell’opzione scelta.

Investendo 8 mila euro in un titolo di durata 36 mesi con un tasso al 2%, il montante netto finale sarebbe pari a 8.428,45 euro. Mentre, scegliere un buono fruttifero postale di durata 4 anni con rendimento annuo lordo a scadenza pari al 2,50% e investire lo stesso capitale, significherebbe riscuotere a scadenza 8.726,69 euro.

Per quanto riguarda i titoli a lungo periodo, le alternative interessanti sarebbero due. La prima riguarda il buono 3 x 4 di durata 12 anni con interessi di tipo step – up, di cui quello lordo a scadenza è del 2,75%. Pertanto, investendo, ad esempio, 8 mila euro si riscuoterebbero a scadenza oltre 10 mila euro, 10.693,49 euro per l’esattezza. La seconda alternativa è rappresentata dal buono ordinario di durata ventennale, ma rimborsabile in qualsiasi momento. In questo caso, il rendimento annuo lordo a scadenza è del 3%, quindi, investendo lo stesso capitale iniziale di 8 mila euro, il valore di rimborso sarebbe pari a 13.634,54 euro.

Infine, non dimentichiamo il buono dedicato ai minori. Anche qui gli interessi sono di tipo step – up e maturano fino al compimento del 18° anno di età. In questo caso, a scadenza, il rendimento lordo annuo lordo può arrivare fino al 4,50%.