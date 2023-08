Hai guardato troppo la Tv da bambino? Attenzione alle ripercussioni da adulti

Stando ad una recente ricerca neozelandese coloro che da bambini passavano troppo tempo davanti alla televisione da grandi hanno avuto a che fare con più di qualche problematica

Quanto volte i genitori dicono ai propri figli di non passare troppo tempo davanti alla televisione? Praticamente tutti i giorni, ma non sempre il segnale viene recepito. Oltre ai motivi sociali infatti è importante anche per la salute a lungo termine o almeno questo è ciò che hanno affermato alcuni ricercatori neozelandesi.

A loro modo di vedere le persone che trascorrono più tempo a guardare la tv da bambini hanno maggiori possibilità di sperimentare alcune complicazioni di salute. In pratica la quantità di televisione che si guarda da bambini “ci segue” nella mezza età, a prescindere da come siano mutate le proprie abitudini televisive nel corso del tempo.

Troppa tv da bambini: ecco cosa succede da adulti secondo il team di ricercatori

Andando nel dettaglio della ricerca è stato scoperto che all’età di 45 anni le persone che trascorrevano più tempo a guardare la Tv da bambini e da adolescenti, avevano una pressione sanguigna più alta, tassi più elevati di obesità e utilizzavano l’ossigeno in modo meno efficiente durante l’esercizio rispetto a chi da piccolo aveva passato meno tempo dinanzi alla televisione.

Il team di ricerca ha utilizzato i dati di quasi 900 persone nate a Dunedin, una città dell’Isola del Sud in Nuova Zelanda, nate nel 1972 o nel 1973. I loro genitori hanno partecipato al Dunedin Multidisciplinary Health and Development Study e hanno riportato l’orario televisivo dei loro figli nei giorni feriali all’età di 5,7,9,11,13, 15 e 32 anni.

A prescindere dal sesso, dall’indice di massa corporea dei partecipanti, coloro che hanno guardato maggiormente la televisione da bambini avevano una salute metabolica peggiore in età adulta. Seppur non ci sia un rapporto causa-effetto ben conclamato, l’autore principale dello studio Bob Hancox, capo del Dipartimento di Medicina preventiva e sociale presso la Dunedin School of Medicine dell’Università di Otago in Nuova Zelanda, ha affermato che ci sono diversi modi in cui il tempo davanti allo schermo può causare abitudini che predispongono una persona a problemi di salute in età adulta.

Il primo può essere senz’altro che guardare la TV a lungo durante l’infanzia sostituisce l’opportunità di fare esercizio fisico. Di pari passo stare troppo davanti alla televisione porta a mangiare di più, anche per via degli effetti che le pubblicità di junk food hanno sui ragazzi in tenera età. Altro aspetto da salvaguardare è il riposo. Stare sempre a contatto con gli schermi può interrompere il sonno e impedirci di riposare bene.