Il biglietto unico per fare il giro del mondo esiste: quanto costa e come procurarselo

Grazie a questo speciale ticket è possibile fare 16 tappe in 12 mesi, il che consente di poter visitare un’infinità di posti in un solo anno. Un’opportunità allettante e soprattutto economica per chi ama viaggiare

Fare il giro del mondo è il sogno di ogni viaggiatore che si rispetti. Un obiettivo che per forza di cose è piuttosto utopistico visto teoricamente servono soldi e tempo che davvero poche persone possono vantare. In realtà però una possibilità per concretizzare questa aspirazione esiste e non è nemmeno così tanto dispendiosa da un punto di vista economico.

Attraverso un biglietto unico che si chiama “Round the world ticket” è possibile fare un bel giretto del globo con la possibilità di scegliere le tappe in base al proprio gradimento personale. Non resta che conoscere i dettagli di questa strabiliante proposta.

Biglietto unico per fare il giro del mondo: quanto costa, dove comprarlo e quali regole bisogna seguire

In pratica si tratta di un unico biglietto aereo che dura 12 mesi e permette di fare 16 tappe in tutto il mondo. Per quanto concerne i costi, permette di risparmiare circa 1500 euro rispetto all’acquisto singolo di ogni volo. Per quanto concerne le regole da rispettare sono poche ma tassative: il giro deve davvero essere tale.

Dunque, o si va verso est o verso ovest senza mai tornare indietro. La durata non può superare i 12 mesi e le tappe non possono essere più di 16. Un ulteriore paletto riguarda l’ultimo volo che deve atterrare per forza dall’aeroporto da cui abbiamo cominciato il giro. Si deve tornare allo stesso punto di partenza per poter beneficiare dello sconto.

Per evitare spese extra è consigliabile attenersi all’itinerario originariamente impostante. Le modifiche di date o di mete seppur consentite, possono comportare dei sovraprezzi di non poco conto.

Per poter acquistare questo fantastico biglietto. Al passo coi tempi è possibile acquistarlo online, ma attenzione al momento della ricerca: meglio usare l’inglese “Round the World ticket” o anche l’acronimo TWT. Ovviamente ci si può affidare anche alle agenzie. Ce ne sono molte che sono specializzate in lunghi viaggi e giri del mondo.

E la bozza di viaggio? Come si può costruire? La prima opzione è senz’altro Google Maps. Sicuramente è la più comoda e pratica. Chi invece vuole uscire dagli schemi classici, può affidarsi al sito OneWorld che consente di pianificare tappe e tempi di percorrenza. Insomma è tutto apparecchiato per il viaggio della vita, non resta che stabilire il proprio itinerario.