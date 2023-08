Assicurazione auto, come trovare una polizza economica e adatta alle tue esigenze: così non ti puoi sbagliare

Per trovare un’assicurazione auto conveniente è necessario considerare diversi aspetti. Ecco a cosa è meglio prestare attenzione.

Talvolta, divincolarsi tra le diverse offerte delle assicurazioni può risultare difficile per gli automobilisti. Ad ogni modo, è bene sapere che chi cerca di risparmiare qualche euro sull’assicurazione auto ha diverse opzioni di scelta, basta solo sapersi muovere nel modo giusto.

Il primo importante passo per trovare un’assicurazione auto economica, è confrontare le offerte delle varie aziende specializzate nel settore. A tal proposito, può essere utile visitare i siti online di comparazione, che spesso consentono un risparmio fino al 43% rispetto al prezzo di mercato. Sul sito IVASS, ad esempio, è possibile verificare le imprese di assicurazione iscritte all’Albo. Occorrono solo pochi minuti per confrontare le diverse proposte e scegliere quella adatta alle proprie esigenze, in base ai preventivi.

Tuttavia, è importante ricordare che la scelta della polizza assicurativa per il proprio veicolo, non deve dipendere solo dal premio proposto dalla compagnia assicurativa, ma è necessario tener di conto di una serie di importanti fattori. Analizziamoli nel dettaglio nel paragrafo successivo.

Assicurazione auto: gli aspetti da considerare

Nella scelta dell’assicurazione auto per il proprio mezzo, non è importante valutare solo l’importo da pagare, ma proprio come suggerisce l’IVASS sono diversi i fattori da tenere in considerazione. Una mossa importante per avere un’assicurazione auto economica, è verificare la classe di merito CU maturata da un familiare convivente, ovvero, la legge sulla RC auto familiare in vigore dal 16 febbraio 2020. Va specificato che, il beneficio è applicabile solo ai membri dello stesso nucleo familiare con il medesimo indirizzo di residenza ed è necessario che non siano stati registrati sinistri negli ultimi cinque anni, proprio come indicato nell’attestato di rischio.

Un’opzione da non sottovalutare è la formula di guida. Infatti, incide sul prezzo finale della polizza auto! Ad esempio, scegliere una formula di guida esclusiva costa meno, ma prevede che l’auto venga guidata da un unico conducente. Qualora, però, non ci sia la certezza che il veicolo venga guidato unicamente da una persona, meglio optare per la formula guida libera. Un altro elemento da considerare è la franchigia, ovvero, quella clausola attraverso la quale il contraente si obbliga a pagare una parte del sinistro. Inserire la clausola di franchigia sulla propria assicurazione auto è conveniente perché, normalmente, le compagnie assicurative riducono il prezzo della polizza.

Infine, per avere una riduzione del prezzo RC auto, può essere una buona idea l’installazione nel veicolo della scatola nera.