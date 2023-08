Trasporto e montaggio mobili: posti disponibili senza diploma, ma dovete fare in fretta

Si tratta di una gran bella opportunità che prevede la possibilità di assunzione a tempo indeterminato. Andiamo a scoprire tutti i particolari in merito

Cercare lavoro allo stato attuale è un compito piuttosto arduo e che non è detto che dia i frutti sperati. Le opportunità davvero allettanti purtroppo latitano e non sempre corrispondono alle aspettative di chi cerca. Al contempo però bisogna trovare una quadra e bisogna essere disposti anche ad accettare qualche compromesso in alcune circostanze.

Al tempo stesso non ci si deve accontentare della prima occasione che si rimedia, ma è necessario mettere sul piatto della bilancia i vantaggi e gli svantaggi di ogni proposta. A tal proposito andiamo a vedere un’interessante opportunità di lavoro che sta facendo il giro del web nelle ultime settimane.

Lavoro addetti trasporto e montaggio mobili: ecco dove sono disponibili i 30 posti di lavoro

Infatti in provincia di Roma sono disponibili 30 posti di lavoro per addetti trasporto e montaggio mobili. È prevista la possibilità di assunzione a tempo indeterminato. Resta però poco tempo per candidarsi visto che il termine ultimo è l’11 agosto 2023. L’annuncio è stato pubblicato direttamente dalla regione Lazio e il lavoro si svolgerà presso un’azienda del settore servizi logistici relativi alla distribuzione delle merci a Riano, in provincia di Roma.

Le persone selezionate si dovranno occupare di carico, scarico, trasporto e montaggio di mobili e pezzi d’arredo. Per quanto concerne i requisiti è preferibile avere una pregressa esperienza nella mansione, avere spirito di squadra e la giusta voglia di imparare e crescere professionalmente, essere in possesso della patente B ed essere automuniti.

La selezione è gestita dal Centro per l’impiego di Monterotondo. Una volta visionati i CV e i curriculum ricevuti lo staff del CPI preselezionerà i candidati alla società in un numero triplo rispetto alla richiesta. Sarà rispettato il seguente ordine di priorità:

CV dei candidati iscritti al Centro per l’impiego e con una DID rilasciata anche su Anpal ed i candidati occupati sottosoglia,

candidati occupati / in cerca di nuova occupazione,

candidati non iscritti al CPI.

Passando alle condizioni l’inquadramento è a tempo determinato con la possibilità di conferma a tempo indeterminato. L’orario di lavoro è full time e lo stipendio è di circa 1.200 euro a cui si aggiungono i buoni pasti. Come già accennato c’è tempo fino all’11 agosto per presentare la domanda da inviare tassativamente all’indirizzo email preselezionecpimonterotondo@regione.lazio.it. Oltre al CV va allegata anche la copia del documento d’identità fronte/retro.