Ferie: i trucchi per staccare completamente e godersi il momento senza pensare ad altro

Andare in vacanza vuol dire soprattutto rilassarsi sia a livello fisico che psicologico. Ecco cosa bisogna fare per riuscire a vivere serenamente le proprie ferie senza farsi travolgere dalle proprie dinamiche quotidiane

Quando si parte per una vacanza l’obiettivo numero uno è rilassarsi e lasciarsi alle spalle almeno per qualche giorno le dinamiche della propria “vita reale”. Recarsi in un nuovo posto può infatti aiutare e non poco a ritrovare la carica giusta al momento del ritorno.

Prima è però è bene godersi il presente. Senza questo passaggio non si può pensare al futuro. Un recente studio infatti ha rivelato che tre giorni dopo una vacanza i viaggiatori si sentono più riposati, meno ansiosi e con un umore decisamente migliore. Ma cosa bisogna fare di preciso per potersi godere al meglio il tempo a disposizione?

I trucchi e i consigli per ritrovare il benessere durante la vacanza

Infatti è opportuno seguire alcune importanti regole che messe insieme al fascino del posto e alle attività che si andranno a svolgere possono garantire quella rigenerazione di cui si ha bisogno dopo lunghi ed intensi periodi di lavoro. Non si tratta di un elenco lunghissimo, ma di pochi e semplici accorgimenti in grado di fare tutta la differenza del mondo.

In primis va assolutamente applicata la disconnessione digitale. Limitare l’uso del telefono e degli altri dispositivi elettronici può favorire il relax ed aiuta a concentrarsi esclusivamente sulla propria vacanza. Fondamentale è anche il contatto con la natura. Trascorrere molto tempo all’aria aperto e a contatto con gli alberi o una spiaggia è un vero e proprio toccasana. Lasciarsi andare a lunghe passeggiate in questi luoghi incontaminati aiuta e non poco a svagarsi.

Praticare yoga e mindfulness sono altri due viatici verso la serenità interiore. Meditare può aiutare a considerare alcuni aspetti della vita che prima magari erano considerati superflui, ma soprattutto è un metodo efficace per calmare il proprio animo e la propria mente.

Dedicarsi ai propri hobby può sembrare scontato, non sempre però lo si fa come si dovrebbe. La vacanza è l’occasione per antonomasia per lasciarsi andare alle proprie attività preferite. Leggere un libro, ascoltare la musica, fare un corsa, andare in canoa possono essere propedeutici al ripristino della propria tranquillità interiore. Infine, è bene prendersi delle pause, ovvero ore o magari giornate in cui non fare nulla. Gestire i momenti vuoti non significa necessariamente riempirli con delle cose da fare. Può andar bene anche un po’ di sano relax.