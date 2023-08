Dormire a pancia in giù fa male, ecco perché: rischi grosso se continui

Dormire bene è essenziale ma molte persone non si rendono conto che la posizione del sonno può avere un impatto significativo sulla nostra salute generale.

Una delle posizioni più comuni in cui le persone si addormentano è la pancia in giù. Ma è davvero una buona posizione per dormire? Scopriamo perché dormire a pancia in giù potrebbe non essere la scelta migliore per un sonno salutare.

Dormire a pancia in giù, perché devi evitarlo

Una delle ragioni principali per cui dormire proni può essere dannoso è perché provoca uno sforzo eccessivo sul collo e sulla schiena. Mentre siamo in questa posizione, la nostra testa è costretta a girare lateralmente per consentirci di respirare. Questa torsione del collo per un lungo periodo può causare tensione e dolore muscolare, specialmente se il materasso o il cuscino non forniscono un adeguato supporto.

Inoltre, la posizione a pancia in giù può causare un’iperestensione della colonna vertebrale lombare, il che significa che la parte inferiore della schiena si incurva più del normale. Questa curva eccessiva può causare dolore alla schiena e una cattiva postura durante il giorno.

Un altro aspetto da considerare riguarda la respirazione. Mentre siamo a pancia in giù, il nostro viso è appoggiato sul cuscino, il che rende difficile respirare naturalmente. Questo può portare a russare, apnea del sonno e problemi respiratori, che possono influire negativamente sulla qualità del nostro riposo.

Inoltre, dormire a pancia in giù può mettere pressione sulla regione addominale e sul sistema digestivo. Questo può causare problemi di digestione, come bruciore di stomaco o reflusso acido, che possono disturbare il sonno e lasciare una sensazione di disagio.

Ma quale è la posizione migliore per dormire? La risposta dipende dalle esigenze individuali di ogni persona, ma la posizione ideale per il sonno è generalmente considerata quella sul fianco. Dormire sul fianco può aiutare a mantenere la colonna vertebrale allineata, ridurre il dolore al collo e alla schiena e favorire una migliore respirazione. Inoltre, molti dottori consigliano di dormire con un cuscino tra le gambe per mantenere la corretta posizione del bacino e della colonna vertebrale.

Se hai sviluppato l’abitudine di dormire a pancia in giù e desideri cambiare posizione, potrebbe essere utile ricorrere a diversi trucchetti. Ad esempio, potresti provare a mettere un cuscino accanto a te, in modo da avere una sensazione di accoglienza e supporto anche quando dormi sul fianco. Inoltre, potresti esercitarti nel dormire su un lato, tenendo le braccia lungo il corpo o abbracciando un cuscino, in modo da evitare di girarti a pancia in giù durante la notte.