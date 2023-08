Vuoi diventare tassista? Ecco come ottenere la licenza e quanto guadagnerai

Il settore dei trasporti è in costante evoluzione e offre molte opportunità di lavoro interessanti una di queste è quella del tassista, lo sai quanto guadagna?

Tra le professioni che stanno vivendo un momento di crescita c’è quella dell’autista di taxi. Ma come si ottiene la licenza da tassisti in Italia e quanto si può guadagnare?

Quanto guadagna un tassista e come si diventa autista di taxi

Per diventare tassista in Italia, è necessario seguire alcuni passaggi. Innanzitutto, bisogna ottenere la patente di guida della categoria B. Successivamente, è richiesta l’iscrizione all’Albo degli Autisti Pubblici, che varia in base alla città di residenza. Generalmente, per accedere all’Albo, bisogna consegnare una domanda insieme alla documentazione richiesta, che può includere certificati medici e penali.

Una volta ottenuta l’iscrizione all’Albo degli Autisti Pubblici, si può procedere all’acquisto di una licenza di tassisti. Questa licenza può essere acquistata da un tassista uscente o dai Comuni stessi mediante l’assegnazione di nuove licenze attraverso determinati bandi. In entrambi i casi, è necessario considerare i costi aggiuntivi legati all’acquisto di una licenza.

Una volta ottenuta la licenza, è possibile iniziare l’attività di tassista. Questo lavoro offre flessibilità di orari e, a seconda della zona in cui si opera, può fornire una discreta entrata economica. Il guadagno di un tassista dipende da diversi fattori, come la città in cui si svolge l’attività, il numero di ore lavorate e il periodo dell’anno.

La tariffa per il servizio di taxi è stabilita dalla Regione o dal Comune di competenza e può variare da una città all’altra. In media, si può guadagnare tra i 20 e i 25 euro lordi all’ora, ma bisogna considerare che una parte di questo importo va destinata alle spese di gestione dell’auto, come carburante e manutenzione.

Inoltre, i periodi di punta come le festività natalizie, vacanze estive o gli eventi speciali possono portare a un aumento delle richieste di servizio, incrementando così il guadagno del tassista. D’altra parte, ci sono anche periodi di minor chiamata, in cui il lavoro potrebbe essere meno remunerativo.

Un altro aspetto da considerare è la concorrenza nel settore. Con l’ascesa di piattaforme come Uber o altri servizi di ridesharing, il mercato dei tassisti è diventato più competitivo. Ciò significa che è importante offrire un buon servizio, mantenere l’auto in ottime condizioni e cercare di differenziarsi dalla concorrenza.

In conclusione, diventare tassista in Italia richiede qualche passaggio burocratico prima di poter iniziare a lavorare. La professione offre la possibilità di guadagnare una discreta entrata economica, ma il guadagno dipende da diversi fattori. Per avere successo, è importante gestire bene i costi di gestione dell’auto e offrire un servizio di qualità, sia in termini di sicurezza che di cortesia.