AI può capire la tua password, pericolo hacker: attenzione a quando la digitate

Pericolo imminente di furto password da parte degli hacker tramite Intelligenza artificiale che riconoscere i tasti premuti dal loro suono.

L’intelligenza artificiale (IA) sta sempre più facendo progressi nella sua capacità di simulare l’intelligenza umana e di compiere compiti che una volta erano riservati solo agli esseri umani. Tuttavia, recenti sviluppi nel campo dell’IA hanno sollevato nuove preoccupazioni per quanto riguarda la privacy e la sicurezza informatica. Uno di questi sviluppi è la capacità di un sistema di intelligenza artificiale di indovinare la tua password ascoltando il suono dei tasti che premi.

L’intelligenza artificiale diventa hacker e ruba le password

Sembra fantascienza, ma i ricercatori hanno dimostrato che è possibile addestrare un sistema di intelligenza artificiale per riconoscere i rumori specifici correlati ai tasti della tastiera. Questo processo è noto come “attacco acustico”. Utilizzando un microfono in remoto, l’IA è in grado di captare i suoni prodotti dai tasti durante la digitazione e quindi dedurre la sequenza di tasti premuti per determinare la password.

Come funziona l’attacco acustico? L’intelligenza artificiale è dotata di algoritmi di machine learning che le permettono di imparare dai dati audio raccolti. All’inizio, il sistema viene addestrato con una vasta quantità di registrazioni audio in cui vengono digitate varie password. Durante il processo di addestramento impara a individuare i modelli di suono associati a ciascuna sequenza di tasti.

Una volta che il sistema è stato addestrato con successo, può essere utilizzato per raffinare la sua capacità di indovinare le password basandosi solo sui suoni dei tasti. Ad esempio, se la password di un utente consiste in una sequenza di tasti specifici con suoni caratteristici (ad esempio, un tasto che fa un rumore clic o un tasto che è più silenzioso degli altri), l’IA potrebbe identificarli e dedurre la password.

Ciò solleva preoccupazioni per la sicurezza delle password. Anche se un utente può utilizzare una password complessa, contenente una combinazione di lettere, numeri e caratteri speciali, l’attacco acustico potrebbe rivelarla comunque. Le password sono spesso considerate uno degli elementi di sicurezza più importanti per proteggere i dati personali e sensibili, ma se un attaccante può indovinare facilmente la parola di accesso, questa sicurezza viene compromessa.

Per mitigare questo rischio di violazione di dati sensibili, ci sono alcune misure che gli utenti possono adottare. Innanzitutto, è possibile limitare l’accesso al microfono del proprio dispositivo durante la digitazione delle password. Inoltre, utilizzare password complesse, che non seguano un pattern prevedibile, può rendere più difficile per l’IA indovinare correttamente la sequenza di tasti.

D’altro canto, anche i produttori di hardware possono contribuire alla sicurezza digitale. Ad esempio, potrebbero sviluppare tastiere silenziose o con funzioni di cancellazione del rumore, in modo da rendere più difficile per l’IA distinguere i suoni specifici dei tasti.